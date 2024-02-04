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冷氣團襲春節連假 先濕轉乾冷到初三 高山可望零星降雪

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周三至周五除夕冷空氣持續增強，強度來到大陸冷氣團等級，北台灣天氣轉冷，其他地區氣溫也逐漸下降；配合華南雲雨區東移，全台降雨機率提高，各地有局部短暫雨，尤其北台灣降雨較持續。本報資料照片
周三至周五除夕冷空氣持續增強，強度來到大陸冷氣團等級，北台灣天氣轉冷，其他地區氣溫也逐漸下降；配合華南雲雨區東移，全台降雨機率提高，各地有局部短暫雨，尤其北台灣降雨較持續。本報資料照片

中央氣象署發布濃霧特報。今天西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，台中已出現能見度不足200公尺的現象。

今天是立春。中央氣象署表示，今天東北季風減弱，各地清晨低溫普遍為17至20度，白天北部高溫回升，約25、26度，東半部23、24度，中南部28、29度，近山區仍有30度左右或以上高溫發生的機會。

降雨方面，今天迎風面的東半部、恆春半島仍有局部降雨，而南部受中層雲系影響，降雨機率也稍微增加，晚起鋒面開始接近，水氣增加，西半部地區將轉為有短暫陣雨的天氣，外出記得攜帶雨具備用；鋒面預計在入夜後至明天清晨通過台灣，通過前後可能有局部較大雨勢發生的機率。

今、明天兩天馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，入夜後的西半部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，行車交通特別注意安全，交通往返也留意相關資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風減弱，西半部擴散條件普通，汙染物稍易累積；清晨西半部地區及馬祖有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

氣象署表示，今晚至明天清晨預計會有道結構良好的鋒面通過，天氣會有較明顯的轉變，各地降雨機率明顯提高，尤其鋒面通過前後雨勢會比較大一些。鋒面通過後風向再度轉為東北風，北台灣氣溫稍轉涼，水氣也會稍微減少，在基隆北海岸、大台北及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為短暫陣雨後多雲。

周二東北季風影響，北台灣氣溫稍涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部仍有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，而南部地區為多雲到晴。

周三至周五除夕冷空氣持續增強，氣象署表示，強度來到大陸冷氣團等級，北台灣天氣轉冷，其他地區氣溫也逐漸下降；配合華南雲雨區東移，全台降雨機率提高，各地有局部短暫雨，尤其北台灣降雨較持續。

周六初一大陸冷氣團持續影響，北台灣天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷；水氣相較前幾天減少，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及西半部山區仍有零星短暫雨，其他地區為多雲。

高山降雪的可能性，氣象署表示，台中以北3500公尺以上，周三至周五3500公尺以上高山有零星降雪發生的機率，山區道路並有結冰機率，前往山區注意安全。

11日初二、12日初三大陸冷氣團持續影響，北部及東半部天氣感受仍偏冷、偏涼，其他地區早晚亦偏冷，13日初四大陸冷氣團有逐漸減弱趨勢，各地氣溫回升；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署表示，冷空氣強度及水氣變化不確定性較大，注意最新預報資訊。

冷氣團 氣象署 馬祖

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