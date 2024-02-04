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今天「立春」4生肖快躲春 出門1動作化煞納福

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
節氣「立春」示意圖。圖／本報資料照
節氣「立春」示意圖。圖／本報資料照

今天是「立春」，也是「黑兔雙春年」的第2個立春，民俗專家廖大乙說，今年立春落在除夕前，使得甲辰龍年成了「無春年」，犯太歲的龍、狗、牛、羊等4生肖仍應「躲春」避厄，若須出門可戴帽子化煞納福，以白、紅、灰3吉色為宜。

廖大乙指出，癸卯年是特殊的「黑兔雙春閏二月」，有2個「立春」，也讓甲辰龍年成了沒立春的「無春年」；不過「立春」是24節氣之首，代表生肖的起算，兔、龍年太歲今正式交接，龍年犯太歲的龍、狗、牛、羊4生肖仍應「躲春」避厄。

正因為「立春」這天，新舊太歲交接，磁場較混亂，肖龍者坐太歲、狗沖太歲，羊、牛為小偏沖太歲，因氣場較弱、運勢較低，較其他生肖更易受影響，因此建議今天仍應「躲春」避厄，凡事低調多忍讓，謹言慎行，能待在家不出門最好。

只不過，叫人成天不出門也不太容易，廖大乙說，傳統的「躲春」，原則上是不出門見天，但生活難免會因工作、購物等有外出需求，很難完全不出門，所以能有所變通，建議犯太歲4生肖或自認時運低者，出門前不妨戴頂帽子再外出。

廖大乙說明，在戶外戴帽子讓天靈蓋不見天，是「躲春」的變通之計，可化煞納福，其中又以白、紅、灰3吉色，最能趨吉避凶，因此不只帽子，甲辰龍年在穿搭上，也能多以該色系為主，有助於增加好磁場、帶來正能量，進而招貴人轉運。

此外，廖大乙也提到，「太歲當頭坐，無災必有禍」，甲辰龍年犯太歲者，恐面臨流言中傷、小人誣陷，甚至血光等諸多考驗，但也無須過度擔心，可以透過捐血或多行善布施來化解，多關心親友、勸人向善等也都是在做功德，有利於改運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

節氣「立春」示意圖。記者賴香珊／攝影
節氣「立春」示意圖。記者賴香珊／攝影

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