今立春晴暖 吳德榮：周三變天轉濕冷 初二跌10度以下低溫

中央氣象署發布濃霧特報。今天西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖及桃園已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，觀測資料顯示，今晨馬祖及桃園有濃霧。平地最低氣溫約在17、18度。

今天是24節氣的立春。吳德榮表示，今天西半部晴時多雲，暖如春，早晚涼，北海岸、東半部有局部短暫雨。西半部及金馬易起霧。北部17至27度，中部17至31度，南部17至31度，東部18至28度。

明晨鋒面快速掠過，吳德榮表示，中部以北清晨有陣雨，上午起轉多雲時晴，有一小股冷空氣，北台轉冷，其他各地氣溫稍降，乍暖還寒，應注意氣溫變化。周二各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；清晨冷、白天氣溫略升。

吳德榮表示，周三鋒面逐漸接近，下午北台灣轉有雨，晚間鋒面抵達；周四小年夜降雨範圍擴大至中部，南部山區亦有局部短暫雨的機率；周五除夕仍有雨，晚起降雨減緩、逐漸停歇。

氣溫部分，吳德榮表示，周三起氣溫持續下降，愈接近除夕夜，天氣愈冷。冷空氣以達大陸冷氣團的機率為最高，但也有觸及強烈大陸冷氣團定義的機率，北部沿海及部分平地將降至10度左右。

吳德榮表示，周六初一轉乾冷，11日初二晨氣溫降至最低，部分平地最低氣溫降至10度以下。初二白天起至13日初四受大陸高壓東移影響，天氣晴朗穩定。冷空氣逐日減弱，白天舒適，入夜強輻射冷卻作用，清晨仍有部分平地最低氣溫在10度左右，日夜溫差很大，應注意。