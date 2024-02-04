醫師代言／僅宣告部分違憲 仍可加限制

憲法法庭去年十一月宣判禁止醫師為醫療廣告違憲，衛福部將以醫療法第八十五至八十七條規範。有法官指出，該憲法法庭判決主文僅宣告部分違憲，並非整條廢止，主管機關仍可加以限制；律師說明，醫療具公益性質，法規針對醫療廣告限縮，目的在避免誇大影響民眾健康。

有法官解釋說，一一二年憲判字第十七號主文，是針對醫療法第八十四條中，禁止醫師為醫療廣告的部分，和憲法第十一條保障言論自由抵觸，因此宣判部分違憲，並非整條都廢止。

對於衛福部的作法，當初聲請釋憲的太瑿生醫集團總經理楊惠中也表示肯定，認為攸關民眾健康，醫療廣告還是應該被規範，不能為所欲為。

律師鄭智文表示，醫療攸關民眾健康具有公益性質，相關業務執行需依行政規定，一一二年憲判字第十七號禁止醫師為醫療廣告案，以抵觸言論自由宣判醫療法第八十四條部分違憲，但並非完全禁止行政機關部分局限性的規定，也不表示醫師往後從事廣告業務時，政府通通都放任不管。