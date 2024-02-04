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代言宣導醫療 醫師不解設限仍多

聯合報／ 記者李青縈林琮恩／台北報導
專家表示，醫師代言涉及醫療倫理議題，醫界必須謹慎、自律。示意圖／ingimage
專家表示，醫師代言涉及醫療倫理議題，醫界必須謹慎、自律。示意圖／ingimage

醫師公會全聯會指出，醫師代言產品、廣告的原因很多，除增加業外收入，也有醫師本就對生技產業深感興趣，其至自己開公司；曾代言過產品的醫師則說，代言初衷是希望利用醫師背景，讓民眾對醫療層面有更多的認識。

醫師公會全聯會理事長周慶明說，醫師代言動機不外乎業外收入，或因人情的關係協助友人，有些醫師則是本身就對生技研發有興趣及專長，成立公司後自行為產品代言。憲法法庭日前雖已宣布限制醫師廣告違憲，但衛福部仍有許多設限，令人不解。

從洗衣精、燕麥片等，都有醫師代言，中山醫院家庭醫學科醫師陳欣湄表示，代言最重要的考量到不是業外收入，也不是曝光度，民眾因為藝人代言而去購買，醫師代言希望可以挑選有價值的產品，利用醫師背景，讓民眾對醫療健康知識有多一點的認識。

在臉書上擁有卅萬粉絲追縱的網紅醫師陳志金，也是奇美醫院加護醫學部醫師，近期首次接下益生菌產品代言。陳志金表示，他了解代言有風險，過去堅持不參加，這次考量是國營企業，品牌可信度較高，因此才放心推薦。

為何接下代言，不是為了增加收益。陳志金說：「我希望自己接觸的族群更廣」，臉書上有很多人假冒他的帳號，不論是假冒代言產品還是假帳號，向臉書檢舉也沒有太多幫助。不想讓民眾被騙，陳志金希望讓臉書以外的族群也認識他，才接下代言。

醫師公會全聯會醫事法規委員會召委吳欣席表示，目前規定醫師必須執業登記在醫療機構，才能刊登廣告，但有些醫師自行開設生技公司，卻受限不能刊登廣告，此舉並不合理。全聯會主張，醫師刊登醫療廣告應比照醫療機構刊登廣告，不應多做限制。

吳欣席也表示，政府若對醫療廣告有疑慮，認定某些廣告過分誇大事實，應把力氣花在加強處罰不當廣告，正本清源，限制所有醫師刊登廣告，反而耗費行政資源。

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