除夕濕又冷 春節遇上冷氣團 凍到初四

中央氣象署表示，今天東北季風減弱，北部地區短暫回溫，但明天鋒面通過，再度轉涼，周三大陸冷氣團南下，全台將一路冷到農曆初四（十三日），最低溫將出現在除夕、初一，且受華南雲雨區影響，周三到除夕各地都將又濕又冷。

氣象署預報員陳姵安也提到，今天是廿四節氣的立春，台灣附近天氣不穩定，出現第一道春雷的機率高，也意味將進入冬春交替系統。

陳姵安表示，今天東北季風減弱，北部溫度回升至廿五、廿六度，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，南部受中層水氣移入影響，有零星降雨、雲量偏多。晚間鋒面接近，西半部有局部短暫陣雨。

她指出，明清晨鋒面通過，伴隨東北季風增強，北台灣轉涼，基隆北海岸、大台北地區及東半部有局部短暫陣雨，一直持續到周二。

陳姵安表示，周三大陸冷氣團南下，預計影響到十三日，全台都將轉冷，尤其除夕、初一將最低溫，北部地區僅剩十三度，台中以北近山區更只有十一、十二度，局部地區還有十度左右機率，南部清晨也只有十四、十五度。初一後隨著水氣減少，白天太陽照射，感受可能較為回溫。

至於降雨部分，除夕前受華南雲雨區東移影響，各地局部短暫雨，初一起剩基隆北海岸、東半部、恆春半島各地山區有零星短暫雨。