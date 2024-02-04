寵物食品不實標示 7月起開罰

愈來愈多民眾捨得將錢花在寵物上，隨著寵物食品商機擴大，如今不僅人吃的保健食品依法不能宣稱療效，寵物食品也不行。農業部訂定相關認定原則，針對犬、貓食品的標示、宣傳或廣告，明確定義不實、誇張或易生誤解樣態，如狗餅乾、肉條等食品不得宣稱「預防」、「改善」特定疾病，違者可罰三到十五萬元，七月上路，並將進行聯合稽查。

另也正面表列，像「保持眼睛明亮」、「維持免疫力」、「骨質保健」等，可做為宣傳字句使用。

動物保護法早在一○四年四月即公布新增第廿二條之五第二項，規定「對於寵物食品所為之標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形」，過去雖有縣市政府依此開罰，但因不實、誇張或易生誤解的定義不明，易產生爭論，地方政府多次希望農業部函釋。

農業部動保司副司長陳中興說，去年針對寵物食品標示易讓消費者誤解，或依獸醫師法、動物用藥品管理法裡會牽涉療效的問題，訂定「寵物食品標示宣傳廣告涉及不實誇張或易生誤解認定原則」，讓地方政府稽核時參考。

依照該原則規定，宣稱「無添加」等詞句，卻未載明產品成分，或宣稱「獲獎」等詞句，卻未說明授獎機構、 獲獎時間、獎項名稱，都屬「不實」。涉及醫療效能，如預防、改善、減輕或治療動物疾病或症狀，或涉及改變器官、生理或外觀的功能，像是影響血壓、改變抵抗力、改變體型等，都屬「誇張或易生誤解」。

陳中興說，有些寵物食品宣稱，吃了可讓某種皮膚病變好，或吃了可治療關節炎、降血壓，這些都是醫學專有名詞，食品不可宣稱療效。

此外，該原則也明訂，有些表述內容不會被認定是不實、誇張或易生誤解，例如可使用視力、口腔或皮膚「保健」，或使用「維持」體型、活力、消化道機能等字句。

陳中興說，有些處方食品可冠上動物疾病或症狀名稱，但須加註「須依獸醫師指示下使用」的類似文字；另具國際公信力單位功效認證的寵物食品，可使用經該單位認證的詞句或類似詞句，如獸醫口腔委員會認證可幫助控制牙菌斑、控制牙垢等。

陳中興說，原訂今年元旦上路，但寵物食品業者認為，換標改標時間來不及，因此將執行時間延到今年七月。