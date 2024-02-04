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寵物食品標示不實 獸醫憂臉書、LINE廣告難抓

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
農業部針對犬、貓食品的標示、宣傳或廣告等訂定相關認定原則，不得宣稱「預防」、「改善」特定疾病，違者可罰三到十五萬元，預計今年七月實施。 記者余承翰／攝影
農業部針對犬、貓食品的標示、宣傳或廣告等訂定相關認定原則，不得宣稱「預防」、「改善」特定疾病，違者可罰三到十五萬元，預計今年七月實施。 記者余承翰／攝影

農業部訂定「寵物食品標示宣傳廣告涉及不實誇張或易生誤解認定原則」，預計今年七月實施。獸醫師公會認為，有的網路是一頁式廣告，主管機關總認為境外抓不到就放過，執法應更精準嚴謹；動保團體則認為，若能有國家認證的標章，會讓消費者更容易認明。

中華民國獸醫師公會理事長譚大倫說，有些寵物保健營養品，宣稱具有某種磷離子結合劑，是為了腎衰竭的犬隻需要，但一般健康的犬隻並不需要；另還有宣稱含有葉黃素，可治療狗的白內障，但兩者根本不相干。

譚大倫還說，有些商家在臉書、ＬＩＮＥ上宣傳，但這些平台廣告，每次檢舉後，政府都說廣告在境外無法追查，顯示政府根本沒能力去追查這些廣告來源，執法的積極度與方式應改善。

動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳說，寵物食品業者良莠不齊，多次在動保諮議委員會提出討論，最後農業部增訂原則，因此有了正面表列，讓業者有所依循。如市售的狗狗潔牙骨，宣稱會幫助牙齒健康，但就算有潔牙骨，還是要刷牙，如此宣傳字句會讓消費者誤以為寵物吃了就不用刷牙。

何宗勳說，政府出面管理誇大不實是好的，但建議應該要有標章管理，讓消費者方便認明。像是宣稱環保的產品，上面會有國家認證的環保標章。譚大倫則建議飼主，不要在來路不明的地方購買寵物食品，最好能有明確官網、標示清楚、可追溯來源，以免衍生爭議。

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