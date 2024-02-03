快訊

火光竄天際！台中港區工廠大火全面燃燒 消防隊員搶救中

梧桐妹穿環上癮又「多3洞」 近照曝光網友驚呼：不痛嗎？

醫師代言3／醫師：雖有合法判例 仍應遵守倫理、自律

聯合報／ 記者李青縈林琮恩／台北即時報導
專家表示，醫師代言涉及醫療倫理議題，醫界必須謹慎、自律。示意圖／ingimage
專家表示，醫師代言涉及醫療倫理議題，醫界必須謹慎、自律。示意圖／ingimage

憲法法庭認為全面禁止醫師刊登醫療廣告違憲，但衛福部仍以醫療法八十五至八十七條管制醫療廣告，中華法學研究院醫事法研究中心主任周迺寬表示，醫師代言涉及醫療倫理議題，「醫界必須謹慎、自律，代言也要慎選產品。」

周迺寬也是台大醫院心臟外科主治醫師，他認為，醫師因專業身分，對民眾有一定影響力，不少業者都想找醫師代言，連台大院長都曾遭人冒用身分於產品代言。但與藝人不同，醫師代言產品多與醫療有關，不論藥物或醫材，攸關人命。

周迺寬表示，憲法法庭雖打開大門，做出不得禁止醫師代言的判例，但在倫理層面，醫界仍須把關；藥物、產品代言的倫理評估應與時俱進，隨社會及科技做出改變，以確保人身安全、增加健康餘命。

北市衛生局醫事管理科科長陳怡龍說，因醫療廣告違規開罰案件，數量不多，大概一年一、兩例，但這些開罰案件多是涉及不得廣告事項，例如減收掛號費等優惠促銷，這些就算不是醫師發布，由醫療機構發布，也屬違規行為。

「業界第一」、「全台首創」、「回春」等都是常見違法字樣，新北市衛生局專委楊時豪表示，這些用語常見於 醫美診所、皮膚科等，都是違法字詞；優惠、打折、促銷等屬於不當招攬，也是違法，依法可開罰五萬至廿五萬元。

廣告 衛生局 醫師

延伸閱讀

影／賴清德曾批「韓當立院龍頭將帶藍縣市長訪陸」 韓國瑜駁：我謹遵憲法

指氣候法未提出減碳目標 環團聲請首次氣候憲法訴訟

販毒擴大利得沒收合憲 法務部：填補司法正義漏洞

開瑪莎拉蒂販毒！被沒收9687萬元質疑違憲 大法官這樣說

相關新聞

周日短暫回溫！春節強碰冷氣團一路凍到初四 這日最冷下探10度

中央氣象署表示，明天東北季風減弱，北部地區短暫回溫，但下周一鋒面通過再度轉涼，到下周三大陸冷氣團南下，全台將一路冷到農曆...

2024台灣燈會「安平燈區」今晚啟燈 大批民眾排隊入場

2024台灣燈會「安平燈區」今晚6點45分由副總統賴清德主持啟燈，隨後由明華園總團演出開幕大戲「媽祖」，現場準備免費自由...

部分縣市65歲以上健保費有補助 但「多做1動作」就拿不到

部分縣市針對65歲以上長者提供健保費補助，台南市更於去年七月推出「免申辦直接給」的便民措施。健保署南區業務組科長紀慧媛提...

搭機前隨機抽樣旅客量體重 華航跟進實施：數據會保密

配合國際民航規範，去年底開始陸續有大韓航空、泰國曼谷航空等外國航空公司要求部分旅客搭機前量測體重。中華航空近期也跟進實施...

社宅建築成本回收難 桃園擬修法社宅代金換容積

桃園市八德一號社宅租金原本預計調漲5成到7成，經過調整，新版本漲幅最高3成，且家戶人均所得低於7988元的住戶凍漲；關於...

明天立春入夜不排除春雷響 下周三冷氣團到、除夕探10度低溫

今天持續受到東北季風影響，中央氣象署預報員陳姵安表示，北台灣偏濕涼，其他各地多雲到晴天氣。明晚鋒面逐漸接近台灣，明天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。