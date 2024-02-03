醫師代言3／醫師：雖有合法判例 仍應遵守倫理、自律

憲法法庭認為全面禁止醫師刊登醫療廣告違憲，但衛福部仍以醫療法八十五至八十七條管制醫療廣告，中華法學研究院醫事法研究中心主任周迺寬表示，醫師代言涉及醫療倫理議題，「醫界必須謹慎、自律，代言也要慎選產品。」

周迺寬也是台大醫院心臟外科主治醫師，他認為，醫師因專業身分，對民眾有一定影響力，不少業者都想找醫師代言，連台大院長都曾遭人冒用身分於產品代言。但與藝人不同，醫師代言產品多與醫療有關，不論藥物或醫材，攸關人命。

周迺寬表示，憲法法庭雖打開大門，做出不得禁止醫師代言的判例，但在倫理層面，醫界仍須把關；藥物、產品代言的倫理評估應與時俱進，隨社會及科技做出改變，以確保人身安全、增加健康餘命。

北市衛生局醫事管理科科長陳怡龍說，因醫療廣告違規開罰案件，數量不多，大概一年一、兩例，但這些開罰案件多是涉及不得廣告事項，例如減收掛號費等優惠促銷，這些就算不是醫師發布，由醫療機構發布，也屬違規行為。

「業界第一」、「全台首創」、「回春」等都是常見違法字樣，新北市衛生局專委楊時豪表示，這些用語常見於 醫美診所、皮膚科等，都是違法字詞；優惠、打折、促銷等屬於不當招攬，也是違法，依法可開罰五萬至廿五萬元。