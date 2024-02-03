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醫師代言1／憲法法庭鬆綁 醫療法與醫院內規未鬆手

聯合報／ 記者李青縈林琮恩／台北即時報導
醫療法84條「非醫療機構，不得為醫療廣告」被認定違憲，但對於醫師廣告或代言，目前各醫療院所大多謹慎面對，深怕踩了紅線。記者林澔一／攝影
醫療法84條「非醫療機構，不得為醫療廣告」被認定違憲，但對於醫師廣告或代言，目前各醫療院所大多謹慎面對，深怕踩了紅線。記者林澔一／攝影

憲法法庭去年判決醫療法第八十四條「非醫療機構，不得為醫療廣告」違憲，那醫療人員可自行刊登廣告或代言嗎？經過主管機關衛福部與地方衛生局討論，醫療廣告仍受現行醫療法規範，若有執行困難，才會進一步討論是否修法。對於醫師廣告或代言，目前各醫療院所大多謹慎面對，深怕踩了紅線。

「你們有口條好的醫師可錄製影音談某產品嗎？」一位醫院公關主管經常接到這樣的詢問，但他的回答一律是：「我們醫院不允許醫師為商品代言」。去年憲法法庭判決雖公布醫師不得為醫療廣告違法，許多醫師也認為代言商品等枷鎖已鬆綁，紛紛向醫院反映，但除了衛福部仍以醫療法規範，公立和部分私立醫院的規定依然嚴格。

去年十一月憲判字第十七號判決公布後，衛福部與地方衛生局經過一個多月的討論，訂出後續執行規則。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，醫療法第八十五至八十七條仍規定醫療廣告可刊載與禁止刊載內容，會先以現行醫療法管理醫療廣告。憲法法庭宣布違憲之前處分但尚未執行者，不會執行；已處分者不溯及既往，也不會撤銷。

面對有醫師反映希望代言產品規定鬆綁，新光醫院副院長洪子仁表示，新光醫院規定醫事人員不得在外兼職，但醫師代言可向院方報備，上呈至院長層級；長庚醫院也表示，醫師若要代言產品，需向院區主管申請。至於公立醫院，由於一直有不得兼職的規定，台大醫院副院長黃國晉說，目前台大並未有醫師從事代言行為。

洪子仁表示，醫師頂著專業光環傳遞衛教資訊，應該善用國家認定的專業背景，必須審慎，且醫師若代言產品，同儕都在看，有同儕制約效果，長庚醫院則表示，院方設限原因是為保護醫療人員，考量醫師養成不易，若因代言產品陷入負面風波，相當可惜，且醫療人員的本業應是服務臨床病人。

不過，對於醫師在外說明衛教資訊，不論公私醫院皆不受限制。振興醫院院長魏崢表示，針對醫療相關等知識性節目鼓勵，但若是接洽商業廣告等就不太適當，醫院多採柔性勸導。馬偕醫院表示，醫師為產品代言修須謹慎，但醫院對提供民眾正確衛教資訊有其社會責任。

台灣社區醫院協會理事長、中山醫院院長朱益宏表示，地區醫院醫師較少，每位醫師都被院方視為至寶，對於醫師在臉書的言論管理，不如醫學中心嚴格，但若以醫院名義代言產品，仍會加以檢視。中山醫院並未設有醫師代言的報備機制，但事後若發現不恰當的行為，院方仍會過問。

醫療法八十四條「非醫療機構，不得為醫療廣告」被認定違憲，但醫療法八十五至八十七條仍對醫療廣告仍有嚴格規定，例如不得假借他人名義、公開祖傳秘方、摘錄醫學刊物、藉採訪或報導等方式宣傳；廣告內容暗示或影射醫療業務者，視為醫療廣告；但醫學新知或研究報告發表、病人衛生教育未涉及招徠醫療業務者，不視為醫療廣告。

廣告 衛生局 醫師

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