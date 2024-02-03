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明天是世界癌症日 民團盼成立癌藥基金解決醫療不平等

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，台灣癌症癌友面臨經常需要自費負擔高價癌症新藥的困境，已帶來醫療階級化的隱憂。本報資料照
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，台灣癌症癌友面臨經常需要自費負擔高價癌症新藥的困境，已帶來醫療階級化的隱憂。本報資料照

2月4日是「世界癌症日」。今年國際抗癌聯盟將主題定為「癌症治療平權」，呼籲各國政府專注解決癌症治療不平等的根本問題。台灣癌症基金會指出，成立「癌症新藥多元支持基金」是亟須的解方，能夠提升癌症新藥可近性，避免醫療階級化隱憂，減輕癌症家庭負擔。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，台灣癌症癌友面臨經常需要自費負擔高價癌症新藥的困境，已帶來醫療階級化的隱憂，要解決此問題，基金會推動「癌症新藥多元支持基金」多年，希望藉獨立於健保總額外的財源，提升癌症新藥可近性，減輕癌症家庭的負擔，讓癌症存活率和平均餘命可以趕上日韓。

台灣的癌症死亡率仍高於日、韓及新加坡，蔡麗娟說，若要降低癌症死亡率除了早期發現之外，有效的治療則非常的重要。近幾年新藥新科技的進展非常快速，有些創新藥物可以穩定控制病情，提升存活率，但新藥等待納保的時間長，平均要等到787天，中位數是552天，即便健保給付，因為新藥非常昂貴，財務衝擊太大，因此給付範圍也嚴格限縮，都是後線給付或限制給付的療程和期程，病友常常要面臨自費高價新藥的艱難選擇與沉重負擔。

蔡麗娟強調，癌症造成的影響不僅僅在病友本身，從財務負擔、照顧負擔來看，已經是衝擊到整個家庭，尤其是主要照顧者，也就是癌症家庭的子女，他們將面對整個癌症醫療的「癌症承擔世代」，高齡化與少子化的趨勢，再加上癌症新藥給付弱化的困境，如此雙重夾擊的世代。

台灣癌症基金會去年6月曾針對全台1255個癌症家庭進行的癌症家庭負擔大調查，癌友自費醫療比例高達64%，45%用於健保未給付的藥品。為了癌症治療，有超過5成家庭認為家庭經濟受到衝擊，35%病友必須放棄原有工作，有2成家屬因為照護病友必須轉換工作類型，「這是所有癌症家庭共同的痛。」

蔡麗娟表示，期待成立癌症新藥基金的政策，立即列入政府的首要執行計畫中，儘速啟動癌症藥品基金的專法訂定、整體給付架構的規劃與設置期程的明確進度，尤其在癌藥基金的審議過程中應該有病友團體的實質參與。醫療是基本人權，癌友生命不能等，加快腳步設置癌藥基金，給癌友有治療續命的機會，讓健保成為癌友有力的依靠，解決台灣健保因財務衝擊而延遲新藥給付的困境，提升新藥可近性。

健保 癌症治療 財務

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