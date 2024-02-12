健康你我他／年過7旬蔬果餐 晚飯後走1小時

新年復始，長一歲也老一點，老公與我雙雙邁入七十大關，對退休的我們而言，健康即財富，退休俸夠用就等同財富自由，我倆早有共識，應將注意力放在維持身心健全上，以期安度晚年。

我倆茹素將近30年，聯合報健康版常提醒素食者如何力求營養均衡，吃健康素。我仔細閱讀並參照改進，三餐飲食盡量包含紅、黃、白、綠、黑等五行蔬果，以前不太愛吃的健康蔬果，現在都逐漸出現在餐桌上，希望吃出健康。

運動更是不敢偷懶，我們把晚餐後公園健走1小時，當作每日必完成的功課，相互提醒，作業尚未完成，咱們仍需加把勁，夏天走得滿頭汗水，冬天走得渾身發暖。鄰居天天見我們穿著運動鞋、戴帽子關門出去，稱讚是「最養生的模範夫妻」，我們相約這不花錢最自在的健身模式，要一直走到走不動為止。

說到走不動，我們量力而為，絕不勉強，畢竟膝蓋已替我們盡責承載身軀70年了，偶爾難免卡關罷工，必須小心省著用。如今已不敢去爬錐麓古道般斷崖邊的高山，改走平緩的公園步道，而且登山杖、護膝備齊，就能達到運動目標，年輕時的登高涉險已不適合了。

龍年行大運，能順遂與老公平安健康過這龍年，是我倆最完美的大運了。