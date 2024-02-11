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維他命A勿過量 吃多會中毒

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
胡蘿蔔富含維他命A，必須與油脂一起攝取，才能有好的吸收。圖／123RF
胡蘿蔔富含維他命A，必須與油脂一起攝取，才能有好的吸收。圖／123RF

在保健食品市場上，很少看到主打維他命A（維生素A）產品，一般人很少有維生素A缺乏問題，且維生素A攝取過量，恐有傷肝、致癌風險。不過，可別小瞧它，一旦缺乏，身體會出大問題。

維生素A是脂溶性維他命，得與油脂一起攝取，才能有好的吸收。當飲食多元且充足時，一般人不容易有維生素A缺乏問題。

預防夜盲症 保肌膚毛髮健康

維生素A能預防夜盲症、維持正常視覺、修復視網膜，與維持上皮黏膜細胞、肌膚、毛髮健康有關，能維持身體正常的基因表現、生殖功能、牙齒與骨骼發展、免疫功能。一旦發現有黑暗適應不良、皮膚乾燥、掉髮、乾眼症、角膜潰瘍等問題，可推測是體內維生素A不足導致。

不同年齡層每日維生素A攝取量有不同上限，一般成年人及孕婦，每日勿超過一萬IU（3000微克，1IU為0.3微克）維生素A，過量會出現顱內壓力增加、頭暈、惡心、頭痛、肌膚刺激、骨骼與關節疼痛、致癌、昏迷，甚至死亡。

挑選維生素A保健品，要確認所含的是β胡蘿蔔素或是類胡蘿蔔素，如果胡蘿蔔素過量攝取，僅會造成膚色變黃，不會有中毒狀況。

每天只要適量吃蔬菜與水果，就能滿足身體對維生素A的需求。

4種天然食物 富含維生素A

1.動物肝臟

豬肝、雞肝、牛肝、鵝肝、鴨肝等動物肝臟，只吃小小一口，維生素A含量就超標，因此內臟不要每天吃，一周吃一次就夠了。

2.胡蘿蔔

一大根胡蘿蔔含超過一萬IU的維生素A，是每日建議攝取量的兩倍，建議攝取以油拌炒胡蘿蔔，吸收率較佳。

3.菠菜

每100克的菠菜中，含有高達超過6000以上IU的維生素A，一樣建議以油拌炒，吸收率較佳。

4.紅肉地瓜

紅肉地瓜維生素A含量豐富，每100毫克超過一萬以上IU的維生素A，且胡蘿蔔素含量也高達6000多微克，建議每日可取代一餐的主食，每次攝取量約一個拳頭。

維他命 頭痛

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