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健康你我他／333練足功 健身靠腳勤
我即將於七月領敬老卡，這表示將正式邁入長者位階。敬老卡的發放是鼓勵長者走出家門，享受樂齡生活，所以「腳健」是基本功，是我的新年新祈願。
如何鍛鍊「足功」？自擬三個「333」步驟。清晨先在家裡做伸展操，活動四肢，待陽光普照，即外出散步約3公里，這是第一個「3」；再慢跑30分鐘，這是第二個「3」；晚上以溫水加老薑泡腳半小時，此乃第三個「3」。只要經過「333」步驟的洗禮，不僅精神飽滿，更有一夜好眠的功效。
好友常約我到大學校園走走，校園腹地廣，樹木蓊鬱，且無車馬喧鬧，真是健走的好場地。偶遇心情低潮，情緒垃圾藉著「talk」與「walk」，很快就一掃而空，瞧瞧戴在手腕上的計步錶，破萬步呢，竟有不費吹灰之力的感覺，原來「婆婆媽媽」的嘮叨也有收穫。
年長者面臨的考驗，除了活動力之外，智力亦是關卡。醫學報導指出，走路可強化腦機能，降低晚年罹患失智的風險。美國維吉尼亞大學研究顯示，每日走不到四分之一哩者，其罹患失智症的可能性，是走超過2哩者的1.8倍；每日至少走2小時者，較不易有失智症問題，走路的CP值多高啊。
「千里之行，始於足下」，優質晚年的生活靠腳勤，與銀髮族共勉之。
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