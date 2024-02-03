周日短暫回溫！春節強碰冷氣團一路凍到初四 這日最冷下探10度

中央氣象署表示，明天東北季風減弱，北部地區短暫回溫，但下周一鋒面通過再度轉涼，到下周三大陸冷氣團南下，全台將一路冷到農曆初四（13日），最低溫將出現在除夕、初一，且受華南雲雨區影響，下周三到除夕各地都將又濕又冷。

氣象署預報員陳姵安表示，明天東北季風減弱，北部氣溫約回升至25、26度，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，南部受中層水氣移入影響有零星降雨、雲量偏多。明晚鋒面接近，水氣增加，西半部有局部短暫陣雨，也可能出現局部較大雨勢。

她指出，下周一清晨鋒面通過，伴隨東北季風增強，北台灣轉涼，基隆北海岸、大台北地區及東半部有局部短暫陣雨，其他地區雨後多雲。下周二持續影響，北台灣偏涼，其他地區早晚也偏涼，北部、東半部有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

陳姵安表示，下周三大陸冷氣團南下，預計影響到13日。下周五之前受華南雲雨區東移影響，各地水氣偏多，有局部短暫雨，周六起雨區域限縮，僅剩基隆北海岸、東半部、恆春半島各地山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

她也說，這波大陸冷氣團期間，全台都將轉冷，尤其下周五、周六將來到最低溫，北部地區僅剩13度，台中以北近山區更只有11、12度，局部地區還有10度左右機率，南部清晨也只有14、15度。下周六後隨著水氣減少，白天太陽照射，感受可能較為回溫。

陳姵安指出，下周一受東北風影響，西半部及馬祖可能有局部霧跟低雲，提醒民眾留意。另外，明天是24節氣的立春，台灣附近天氣不穩定度，加上水氣多的狀況下，會產生較強對流，出現第一道春雷的機率高，也意味將進入冬春交替系統。