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老人虐待通報5年增幅逾5成 衛福部示警：春節恐是高峰

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
保護司司長張秀鴛表示，老人虐待起因分為照顧問題及經濟依賴二類，春節期間老人保護案件通報量增加，與經濟依賴有顯著關聯。本報資料照片
保護司司長張秀鴛表示，老人虐待起因分為照顧問題及經濟依賴二類，春節期間老人保護案件通報量增加，與經濟依賴有顯著關聯。本報資料照片

近年老人虐待案件數逐年增加，5年內增幅超過5成。衛福部保護司指出，春節期間因長者與家人團聚，恐因經濟問題增加老人虐待的比率；113保護專線春節將持續運作，民眾若發現身旁老人遭到虐待，均可利用專線通報。

保護司司長張秀鴛表示，老人虐待起因分為照顧問題及經濟依賴二類，春節期間老人保護案件通報量增加，與經濟依賴有顯著關聯，打零工維生的族群或啃老族，假期間無法工作、收入減少，花費卻增加，向長輩要錢未果，就容易引發衝突。

近5年老人保護通報件數逐年增加，107年至112年間成長幅度高達52%，由1萬4781件成長至2萬2540件。張秀鴛表示，長者家暴在所有家暴對象中增加最多，凸顯高齡化社會中，老人容易成為弱勢、受暴對象，且長輩受傳統觀念拘束，求助較為困難，通常是由街坊鄰居，或施暴者的手足協助通報。

張秀鴛表示，113保護專線春節期間持續運作不打烊，提供24小時全日免付費諮詢及通報服務，且除電話服務外，民眾亦能透過簡訊及網路對談獲得服務。過年期間，若發現周遭親友，有遭受家庭暴力情形，可多利用113保護專線求助。

「不論討論什麼議題，都應互相尊重及理解，如有歧見或相處摩擦，建議先離開現場，等冷靜後再討論。」張秀鴛表示，除維持家人和氣，避免衝突外，為協助老人虐待案件通報，社區關懷據點等第一線同仁、照服員均經過相關訓練，平日若觀察到老人受虐跡象，會協助通報。

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