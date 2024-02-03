豬肉片含瘦肉精…台糖推屠宰汙染 信功駁：是飼養過程造成

台糖梅花肉片被驗出含有瘦肉精，台糖回應沒有購買或使用瘦肉精，推測是委外屠宰商在宰殺豬隻過程中，不慎導致交叉汙染；遭質疑的代工業者屏東縣信功公司昨晚發聲明駁斥「不可能」，應是養豬場飼養過程造成。

屏東縣政府衛生局昨天會同食品藥物管理署到位於長治鄉的信功公司稽查，確認產品為台糖公司自有畜牧場飼養的豬隻；衛生局說，信功受台糖委託屠宰、分切及包裝，製程都有做豬源分類，處理時段也區隔，台糖也派專人駐點，初步研判交叉感染可能性低，但後續還會再深入調查；因台糖公司設址於台南市，後續將移請台南市政府衛生局依法處辦。

遭質疑產線生產過程中被汙染，信功昨晚在公司官網發布「重要聲明」駁斥，指關於信功公司代工屠宰、分切台糖畜殖事業部所飼養豬隻，驗出動物用藥檢驗結果不符合一事，該藥物應該來自養豬隻時的配方，其藥劑殘留於活體中，不可能在屠宰及分切作業工藝流程中所能植入。

信功強調，希望透過聲明稿向消費者提供清晰的資訊，以消除可能的誤解；信功一直都以提供安全、安心的食品為使命，在生產過程中已採取一切必要的措施進行把關，此次事件發生主因非該公司所造成，這是養豬場飼養過程所造成，但仍對消費大眾深感抱歉與遺憾，未來仍將兢兢業業，為消費者品質把關。

信功公司創立1986年，是屠宰、分切、加工的一貫工廠，1988年爆發磺胺劑事件，信功發展出25分鐘能快速定性及定量殘留於毛豬體內的5種磺胺劑及9種抗生素及抗菌劑，當時輸日總量曾佔日本冷藏豬肉進口總量55%，1997年3月台灣爆發口蹄疫，輸日豬肉全面遭禁，信功研發各式具世界水平的加工機械、無菌室，先後取得標準局ISO22000-2005、HACCP認證及豬肉生產traceability驗證。