快訊

黃子佼突群發這則訊息被猜「準備復出？」 恩師張小燕回應了

快買！任天堂Switch遊戲過年特賣最低33折！《斯普拉遁 3》7折、這款組合包直接大特價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

追瘦肉精源頭！水上南靖畜殖場5531隻豬管制、凍結交易 今大門深鎖

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣水上鄉南靖農場社區內的南靖畜殖場飼養的豬隻，加工製成冷凍豬肉，被檢驗出有瘦肉精，今天蓄殖場大門深鎖。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣水上鄉南靖農場社區內的南靖畜殖場飼養的豬隻，加工製成冷凍豬肉，被檢驗出有瘦肉精，今天蓄殖場大門深鎖。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣水上鄉南靖畜殖場飼養的豬隻，被製成冷凍梅花豬肉，卻被驗出含有瘦肉精，引發各界關注，防檢署昨晚採檢送化驗，全場5531隻豬移動管制，凍結交易。畜殖場今天大門深鎖，無法得知廠內飼養過程。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，嘉義縣因應此事件掌握轄內台糖蜜鄰販賣店肉品來源，並無流入嘉義縣通路業者情形，將持續追蹤查核，而去年縣內查核各販售通路、餐飲業及製造工廠等場域抽驗，累計116件肉品均未檢出。

台糖公司嚴正表示，身為國營事業，絕不違法使用瘦肉精，肉品歷年來未曾被檢驗出藥物與瘦肉精殘留，目前簽約之肉品分切廠，除分切公司豬肉外，亦同時分切民間肉品，因此不排除恐有交叉污染之情形發生，將配合衛生單位調查釐清。

水上鄉南靖畜殖場曾導致水上鄉空氣瀰漫豬臭味引發鄉民不滿抗爭，2019年也曾因違反空氣污染防制法第20條第1項遭裁罰10萬元，因此台糖配合新農業政策，正興建南靖場的新型綠能豬場中。

去年11月立委蔡易餘不滿工程進度嚴重落後，要求台糖加速轉型進度，台糖董事長楊明州允諾，今年水上和鹿草場分別在6月及12月更新完成，義竹場會在明年退場轉型，配合地方產業地方創生需求。

嘉義縣家畜疾病防治所昨下午5點多接獲防檢署通知，晚間9點前完成採檢送化驗，全場5531隻豬移動管制，凍結交易。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所昨下午5點多接獲防檢署通知，晚間9點前完成採檢送化驗，全場5531隻豬移動管制，凍結交易。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所昨下午5點多接獲防檢署通知，晚間9點前完成採檢送化驗，全場5531隻豬移動管制，凍結交易。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所昨下午5點多接獲防檢署通知，晚間9點前完成採檢送化驗，全場5531隻豬移動管制，凍結交易。圖／嘉義縣政府提供
台中市府抽驗年節肉品，昨發布指國產台糖安心豚冷凍梅花肉片含瘦肉精「西布特羅」，台糖水上南靖賣場今架上有售梅花肉片。記者呂慧瑜／攝影
台中市府抽驗年節肉品，昨發布指國產台糖安心豚冷凍梅花肉片含瘦肉精「西布特羅」，台糖水上南靖賣場今架上有售梅花肉片。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣水上鄉南靖農場社區內的南靖畜殖場，昨天驚傳台中市府抽驗年節肉品，指出國產台糖安心豚冷凍梅花肉片含瘦肉精「西布特羅」源頭在這。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣水上鄉南靖農場社區內的南靖畜殖場，昨天驚傳台中市府抽驗年節肉品，指出國產台糖安心豚冷凍梅花肉片含瘦肉精「西布特羅」源頭在這。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣家畜疾病防治所昨下午5點多接獲防檢署通知，晚間9點前完成採檢送化驗，全場5531隻豬移動管制，凍結交易。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所昨下午5點多接獲防檢署通知，晚間9點前完成採檢送化驗，全場5531隻豬移動管制，凍結交易。圖／嘉義縣政府提供

台糖 嘉義 瘦肉精 豬肉

延伸閱讀

台糖豬檢出瘦肉精 北市衛局稽查台北營業所「這原因」撲空

台糖肉片檢出瘦肉精何不早公布 台中食安處：初複驗需時間

台糖肉片檢出瘦肉精 彰化清查90家賣場肉品結果出爐

台糖梅花肉片驗出瘦肉精 農業部：檢驗結果下周一前出爐

相關新聞

搭機前隨機抽樣旅客量體重 華航跟進實施：數據會保密

配合國際民航規範，去年底開始陸續有大韓航空、泰國曼谷航空等外國航空公司要求部分旅客搭機前量測體重。中華航空近期也跟進實施...

台糖肉片檢出瘦肉精何不早公布 台中食安處：初複驗需時間

台中市抽驗出國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，檢出數值為0.002ppm，震驚國內食品業，但有...

明天立春入夜不排除春雷響 下周三冷氣團到、除夕探10度低溫

今天持續受到東北季風影響，中央氣象署預報員陳姵安表示，北台灣偏濕涼，其他各地多雲到晴天氣。明晚鋒面逐漸接近台灣，明天...

年節前台糖肉片檢出瘦肉精 廖偉翔批「政府螺絲掉滿地」

台中市政府上月15日抽驗國產台糖安心豚梅花肉片，發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，檢出數值為0.002ppm，違反食安法...

豬肉片含瘦肉精…台糖推屠宰汙染 信功駁：是飼養過程造成

台糖梅花肉片被驗出含有瘦肉精，台糖回應沒有購買或使用瘦肉精，推測是委外屠宰商在宰殺豬隻過程中，不慎導致交叉汙染；遭質疑的...

追瘦肉精源頭！水上南靖畜殖場5531隻豬管制、凍結交易 今大門深鎖

嘉義縣水上鄉南靖畜殖場飼養的豬隻，被製成冷凍梅花豬肉，卻被驗出含有瘦肉精，引發各界關注，防檢署昨晚採檢送化驗，全場553...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。