追瘦肉精源頭！水上南靖畜殖場5531隻豬管制、凍結交易 今大門深鎖

嘉義縣水上鄉南靖畜殖場飼養的豬隻，被製成冷凍梅花豬肉，卻被驗出含有瘦肉精，引發各界關注，防檢署昨晚採檢送化驗，全場5531隻豬移動管制，凍結交易。畜殖場今天大門深鎖，無法得知廠內飼養過程。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，嘉義縣因應此事件掌握轄內台糖蜜鄰販賣店肉品來源，並無流入嘉義縣通路業者情形，將持續追蹤查核，而去年縣內查核各販售通路、餐飲業及製造工廠等場域抽驗，累計116件肉品均未檢出。

台糖公司嚴正表示，身為國營事業，絕不違法使用瘦肉精，肉品歷年來未曾被檢驗出藥物與瘦肉精殘留，目前簽約之肉品分切廠，除分切公司豬肉外，亦同時分切民間肉品，因此不排除恐有交叉污染之情形發生，將配合衛生單位調查釐清。

水上鄉南靖畜殖場曾導致水上鄉空氣瀰漫豬臭味引發鄉民不滿抗爭，2019年也曾因違反空氣污染防制法第20條第1項遭裁罰10萬元，因此台糖配合新農業政策，正興建南靖場的新型綠能豬場中。

去年11月立委蔡易餘不滿工程進度嚴重落後，要求台糖加速轉型進度，台糖董事長楊明州允諾，今年水上和鹿草場分別在6月及12月更新完成，義竹場會在明年退場轉型，配合地方產業地方創生需求。