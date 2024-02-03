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搭機前隨機抽樣旅客量體重 華航跟進實施：數據會保密
配合國際民航規範，去年底開始陸續有大韓航空、泰國曼谷航空等外國航空公司要求部分旅客搭機前量測體重。中華航空近期也跟進實施，並強調，現場不具名的抽樣數據將嚴加保密，不會作為其他用途。
配合國際民航規範，為確保飛航安全，精準計算平均起飛重量，不少航空公司每隔一段時間就會進行旅客重量抽樣量測，去年底包括大韓航空、泰國曼谷航空等都陸續實施，華航近期也跟進配合實施。
華航指出，為掌握航機載重精確度，依據國際民航規範，定期進行旅客（含隨身行李）標準重量評估作業，此測量非強制性，現場不具名的抽樣數據將嚴加保密，並不作為其他用途。感謝所有願意協助資料蒐集的旅客，一同精進飛航安全。
華航表示，此測量為隨機抽樣，未針對特定航班，該公司今年約1月開始實施，取得一定數據就會結束，預計每隔幾年再重複實施。
【中央社 台北3日電】
民航局副局長林俊良說，ICAO是建議航空公司4年左右，可做一次旅客體重調查，但方式有很多種，航空公司可自己決定，但都不是強制性，可在登機口實際量測，也可參考國家衛生單位公布的國人體重平均值變化等。
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