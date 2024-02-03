通水管馬桶竟毀容傷眼 陽光基金會指已3例灼傷、籲慎用疏通劑

農曆年前家家戶戶忙著大掃除，陽光基金會今提醒，近來連續服務到3名因使用市售疏通劑通水管或馬桶，卻發生意外而化學灼傷的傷者，其中2人除了皮膚也損及眼睛，提醒民眾小心使用，避免在年關前傷了自己或家人。

傷友胡小姐因家中浴室排水孔堵塞，使用市售疏通劑疏通時，倒入的液體突然由管道爆出噴濺，造成全臉2度灼傷。胡小姐說，以前都是在賣場選購疏通劑自行疏通，這次排水堵塞便如法炮製，使用第一次後覺得效果有限，隔天再使用同品牌疏通劑並加熱水，等了一下仍未見疏通，因此決定換另一個品牌疏通劑，但才剛倒入排水孔，液體就由排水孔爆炸噴出，直接噴濺到頭臉，造成2度化學灼傷。

陽光特地詢問專業水電師傅，陳師傅解釋，市售疏通劑多數成分是強鹼或強酸，原理是透過熱能與化學反應來溶解油垢等堵塞物，腐蝕性極高，碰到水就會產生劇烈熱反應，水管或馬桶本來就有水，疏通劑加下去後就會開始有熱反應，但各家廠牌的成分不同，使用方式也各異，有的不能加熱水，有的能加，使用前務必要先閱讀使用說明。若再加上排水管路年久老舊而有管壁脆化現象，這時，疏通劑的化學反應有可能造成管內壓力過大爆衝出來，傷到使用者，甚至會讓水管破裂。

陳師傅建議民眾，使用疏通劑前務必要詳讀使用說明，若堵塞嚴重，還是應找專業人員處理。最重要的是，預防堵塞才是治本之道，平時應盡量避免讓食物油水、殘渣或毛髮掉入水管或馬桶，這些東西會黏附在水管管壁，時間久了會造成堵塞。

綜合專家與傷友經驗，陽光基金會也呼籲業者，強鹼強酸類腐蝕性高的疏通劑或清潔劑，瓶身上警語或使用須知要顯眼、易懂，讓民眾容易了解操作方式，並建議賣場陳列產品時，依性質分類陳列，並有標示提醒民眾區隔。如：強鹼和強酸分開、可加熱水和不可加熱水分開陳列。

陽光提醒民眾，不幸發生意外時一定要保持冷靜，立刻沖水將化學藥劑沖掉以減緩對皮膚更深層的破壞，並請留意切勿執行沖脫泡蓋送的「泡」步驟，以免化學藥劑瀰漫至未受傷之皮膚。另報案時告知消防人員為化學灼傷，送醫後告知醫師化學品種類，或將化學品及殘瓶提供醫師參考。