台糖豬檢出瘦肉精 北市衛局稽查台北營業所「這原因」撲空

台中市府抽驗國產肉品，台糖安心豚冷凍梅花肉片檢出瘦肉精0.002ppm。北市衛生局@=今表示，依台中市政府衛生局提供檢出瘦肉精同批號肉品並未流入北市；台糖台北營業所位在北市萬華區，今已派員前往稽查，現場未營業，同時當場致電業者確認周末兩日未營業，衛生局2月5日將再度前往稽查。

北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，目前北市尚未接獲屏東縣衛生局通知問題產品流入北市，北市定有市售肉品稽查抽驗專案，也會加強稽查抽驗市售通路，是否有相同品項產品。

林冠蓁說，北市衛生局每年均訂有計畫，並配合衛生福利部食品藥物管理署後市場監測，執行生鮮禽畜肉品動物用藥殘留抽驗，112年抽驗81件國產豬、51件進口豬，共132件豬肉產品，檢驗結果皆為合格；去年10月2日至12月31日共查核1442件豬肉原產地標示，其中5件不合格，皆依法完成處辦。

她指出，北市衛生局今年持續後市場監測、加強抽驗豬肉檢驗乙型受體素，因應年關將近，也會提升稽查量能，查核是否有相同品項。如查獲違規，要求立即下架回收，並移請所轄縣市衛生局依法處分，以維護消費者安全及權益。