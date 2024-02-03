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台糖肉片檢出瘦肉精 彰化清查90家賣場肉品結果出爐

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣衞生局清查全縣全聯等超市大賣場共90家，目前都未發現該問題批號產品。圖／彰化衛生局提供
彰化縣衞生局清查全縣全聯等超市大賣場共90家，目前都未發現該問題批號產品。圖／彰化衛生局提供

台中市府抽驗國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)，檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精，檢出數值為0.002ppm，彰化縣衛生局於接獲通報第一時間，立即清查全縣全聯等超市大賣場共90家，目前都未發現該問題批號產品。

彰化縣雖是養豬大縣，但縣府衛生局指出，該案違規產品外包裝標示追溯號碼溯源，標示碼來源是台糖嘉義縣豬場，並非位於彰化。

衛生局長葉彥伯說，針對肉品瘦肉精稽查中央與地方都有例行性抽驗計畫，在開放美豬進口後，抽驗次數增加，衛生局每年針對轄內超市、大賣場、傳統市場、進口商、食材供應商、肉品工廠、餐飲業進行豬肉等畜肉產品累計查驗1000多件次，都未發現有瘦肉精違規情形。

葉彥伯說，地方抽驗大都是針對屠宰後送往菜市場的豬肉或是超市肉品稽查，本土豬肉已很少驗出有瘦肉精，但進口豬肉有容許值，被驗出有瘦肉精的肉品大都和進口豬肉有關。

這次是台糖養豬場的豬肉給加工廠做成冷凍肉片，台灣糖業股份有限公司監製、屏東縣信功實業有限公司屠宰加工的冷凍「安心豚 梅花肉片」，因信功也有做進口豬肉，要再由當地衛生局查明，還需釐清台糖豬肉有瘦肉精，還是在加工製造時被混入有瘦肉精的其他來源豬肉。

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