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台糖肉片檢出瘦肉精何不早公布 台中食安處：初複驗需時間

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府在國防部福利事業管理處台中福利站，抽驗出國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)含有不得檢出的瘦肉精。圖／台中市政府提供
台中市政府在國防部福利事業管理處台中福利站，抽驗出國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)含有不得檢出的瘦肉精。圖／台中市政府提供

台中市抽驗出國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，檢出數值為0.002ppm，震驚國內食品業，但有消費者好奇，為何上個月15日前往抽驗，到昨天2月2日才公布結果？這樣不是早就吃下肚了？

食安處長傅瓊慧說，稽查人員在國防部台中福利站取得一件樣品後，不會單獨送驗，而是要集合其他的抽檢品同時整批送驗，並經過初、複驗過程，最後才能得知結果，檢驗的確需要這樣的時間，而且因為事關民眾健康和廠商的商譽，過程十分慎重，例如複驗就是依衛福部規的兩種方法分別進行，最後才得出結果。

她坦白說，因為檢驗的實驗室就是食安處所有，食安處2月1日下午已略得知結果，即趕赴國防部台中福利站查看，當時貨架上已無該貨品，另亦向物流商了解貨物流向何處，並在2月2日報告一出來即正式函文全聯和國防部將貨品下架，也移請源頭製造商所在的屏東縣，以及產品責任商台糖總公司所在的台南市衛生局處辦。

傅瓊慧說，因為檢驗需要時間，雖然有些貨品可能已被消費者買走，但食安處盡責查驗出肉品含瘦肉精，也藉此提醒相關單位注意，盡到把關責任。

台中市政府在國防部福利事業管理處台中福利站，抽驗出國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)含有不得檢出的瘦肉精。圖／台中市政府提供
台中市政府在國防部福利事業管理處台中福利站，抽驗出國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)含有不得檢出的瘦肉精。圖／台中市政府提供

台糖 抽驗 消費者 瘦肉精 食安

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