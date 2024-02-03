台糖梅花肉片驗出瘦肉精 農業部：檢驗結果下周一前出爐

台中市政府年前抽驗國產豬肉，查出台糖安心豚梅花肉片含不得檢出的瘦肉精（西布特羅），農業部昨已啟動回溯機制，到來源豬場採集檢體送驗。農業部動植物防疫檢疫署副署長徐榮彬今表示，實驗室正加快腳步，檢驗結果最晚下周一前出爐，也可能今晚、明早就有結果，會盡快處理。

台中市衛生單位1月15日到國防部福利事業管理處台中福利站抽驗豬肉產品，卻在台糖安心豚梅花肉片檢出西布特羅。

農業部昨晚表示，依據防檢署近5年監測國產豬隻結果，每年檢驗豬血清與豬毛髮至少5900件以上，均未檢出乙型受體素，衛生單位負責消費者端監測豬肉乙型受體素，過去5年也都未檢出乙型受體素，該豬肉產品檢出之原因需要進一步釐清，昨接獲通知後已立即啟動回溯機制，並至來源豬場採檢送驗。

台糖公司昨晚則嚴正聲明，台糖肉品歷年來都不曾被檢驗出藥物與瘦肉精殘留，台糖公司也不可能採購或使用法令禁用之瘦肉精，相關訊息都有紀錄可查。

徐榮彬說，昨已連夜抽驗該養豬場豬隻的血液、毛髮、飼料，已要求實驗室盡快處理，檢驗結果最晚周一前就會出爐。