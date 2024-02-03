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2024宜蘭綠色博覽會「地球學院」 工作人員報名至29日

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
2024宜蘭綠色博覽會「地球學院Earth Academy」3月30日到5月12日登場，昨天開始招募工作人員，2月29日報名截止，預計招81人、備取5人。圖為去年綠博「莎士登迷宮Sustainability Maze」，本報資料照
2024宜蘭綠色博覽會「地球學院Earth Academy」3月30日到5月12日登場，昨天開始招募工作人員，2月29日報名截止，預計招81人、備取5人。圖為去年綠博「莎士登迷宮Sustainability Maze」，本報資料照

2024綠色博覽會3月30日到5月12日登場，今年主題是「地球學院Earth Academy」，將推出16個展館，部分展館設計成「學系」，展示永續發展的理念如何應用。承辦單位昨日起開始招募工作人員，報名時間到2月29日，預計將招收81人、備取5人。

去年綠色博覽會同樣在蘇澳武荖坑風景區舉辦，主題「莎士登迷宮Sustainability Maze」，45天吸引將近42萬人次入園，平均停留4.3小時，佛光大學調查民眾滿意度93.1%，縣府估計帶來3.89億元周邊經濟效益。

承辦單位蘭陽農業發展基金會副執行長許名輝表示，從2020綠博「永續樂園」開始，近幾年的主題都與聯合國永續發展目標SDGs有關，直到去年莎士登迷宮，但較以宣導為主，今年應該要擴展到實際應用層面，「地球學院」就是希望將部分展館以班級的形式，展現永續發展在農、漁、食衣住行的各項應用。

許名輝指出，今年有14陸域、2水域共16展館，包含植旅系、葉行系、河川學系等「學院」，以及地球很熱心讀書會、未來基地、可愛動物莊園等主題展館。以「植旅系」為例，展示休閒農業從農產、加工到販售的過程，如何與永續旅遊結合，也會串聯縣內17個休閒農業區成為山、海2條廊帶。

去年綠博推出實境解謎遊戲「凱爾的永續之路」，今年再接再厲，以「學姐消失之謎」為主題，民眾到各個「學院」新生報到時，會收到一封信，信中說近日氣候變遷研究人員「學姐」失蹤了，希望玩家走遍武荖坑風景區解謎，找出消失的學姐。

目前多數展館還在規畫中，承辦單位已開始招募工作人員，分為行政、票務、活動、交通及展館組，有意者請於2月29日前書面報名；3月5日公布初審結果，預計8日下午1時半在縣府102會議室面試，15日公布錄取名單。錄取者須參加3月25日的培訓課程與教育訓練，無法參加視同放棄。

宜蘭 綠色博覽會

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