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台糖梅花肉片傳含瘦肉精 南市衛生局漏夜稽查

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市衛生局昨下午接獲通知稱台糖冷凍梅花豬肉片檢出瘦肉精殘留量0.002 ppm，隨即派員前往台糖公司柳營廠稽查。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局昨下午接獲通知稱台糖冷凍梅花豬肉片檢出瘦肉精殘留量0.002 ppm，隨即派員前往台糖公司柳營廠稽查。圖／南市衛生局提供

台中市府抽驗年節肉品，竟發現國產台糖安心豚冷凍梅花肉片含有西布特羅(Cimbuterol)，俗稱瘦肉精，檢出值為0.002ppm，台南市衛生局昨獲報後，連夜責令要求業者立即下架回收產品，同時前往台糖公司柳營廠稽查，後續也將依食品安全衛生管理法第15條第1項規定裁罰。

衛生局指出，台糖公司供稱該產品非於柳營廠生產，為去年6月由台糖畜牧場養殖豬隻並委託屏東信功實業股份有限公司屠宰，並在去年12月小分切包裝，共生產2730包，每包約300公克，且已全數售出，目前已要求台糖立即下架回收該批違規產品。

衛生局表示，已責令要求台糖公司提供豬隻來源牧場、相關違規產品數量及下游客戶等資料，並回報下架回收情形，也通知下游所轄衛生局監督下架回收，並銷毀違規產品。在台灣為不得使用西布特羅瘦肉精，倘若畜牧場違法使用，則違反動物用藥品管理法，將由農政單位依法處辦。

衛生局強調，該案恐涉及違反食品安全衛生管理法第15條第1項規定，後續將依同法第44條第1項，可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；衛生局除持續針對畜肉產品持續監控，針對違規業者將會嚴格要求改善。

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