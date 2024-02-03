台糖梅花肉片傳含瘦肉精 南市衛生局漏夜稽查

台中市府抽驗年節肉品，竟發現國產台糖安心豚冷凍梅花肉片含有西布特羅(Cimbuterol)，俗稱瘦肉精，檢出值為0.002ppm，台南市衛生局昨獲報後，連夜責令要求業者立即下架回收產品，同時前往台糖公司柳營廠稽查，後續也將依食品安全衛生管理法第15條第1項規定裁罰。

衛生局指出，台糖公司供稱該產品非於柳營廠生產，為去年6月由台糖畜牧場養殖豬隻並委託屏東信功實業股份有限公司屠宰，並在去年12月小分切包裝，共生產2730包，每包約300公克，且已全數售出，目前已要求台糖立即下架回收該批違規產品。

衛生局表示，已責令要求台糖公司提供豬隻來源牧場、相關違規產品數量及下游客戶等資料，並回報下架回收情形，也通知下游所轄衛生局監督下架回收，並銷毀違規產品。在台灣為不得使用西布特羅瘦肉精，倘若畜牧場違法使用，則違反動物用藥品管理法，將由農政單位依法處辦。

衛生局強調，該案恐涉及違反食品安全衛生管理法第15條第1項規定，後續將依同法第44條第1項，可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；衛生局除持續針對畜肉產品持續監控，針對違規業者將會嚴格要求改善。