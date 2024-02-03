台糖安心豚驗出瘦肉精 北市衛局：問題產品未流入北市

台中市府抽驗年節肉品，國產台糖安心豚冷凍梅花肉片含有瘦肉精西布特羅，檢出值為0.002ppm。北市衛生局@=今表示，源頭來自屏東縣，目前尚未接獲屏東縣衛生局通知問題產品流入北市，北市定有市售肉品稽查抽驗專案，也會在市售通路加強稽查抽驗是否有相同品項產品。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，衛生局每年均訂有計畫，並配合衛生福利部食品藥物管理署後市場監測，執行生鮮禽畜肉品動物用藥殘留抽驗。112年總計抽驗132件豬肉產品，包含81件國產豬、51件進口豬，檢驗結果均合格；去年10月2日至12月31日共查核1442件豬肉原產地標示，其中5件不合格皆依法處辦。

林冠蓁說，未接獲屏東縣衛生局通知同批問題產品流入北市，目前暫無規畫假日稽查。113年持續後市場監測並加強抽驗豬肉檢驗乙型受體素，年關將近，也會提升稽查量能；是否有相同品項，衛生局也會立即查核。如查獲違規，除要求立即下架回收外，也會移請所轄縣市衛生局依法處分，以維護消費者安全及權益。