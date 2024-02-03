台糖安心豚驗出瘦肉精 豬場來自嘉縣...嘉市全面稽查結果曝

台中市政府抽驗國產豬肉，查出國營「台糖安心豚」梅花肉片（冷凍）含瘦肉精（西布特羅）。因豬場來自嘉義縣水上鄉台糖南靖畜牧場，隔壁嘉市衛生局昨天緊急派稽查人員，全面清查各大賣場及台糖直營店蜜鄰，未發現有問題的冷凍豬肉片，將持續關注案件後續發展，保障消費者食安。

嘉義市府對瘦肉精零容忍，制定食安自治條例獲議會通過，去年稽查未發現市售有瘦肉精豬肉，衛生局說，台市食安處1月15日在國防部台中福利站抽驗國產台糖安心豚「梅花肉片」，檢出0.002ppm的「西布特羅」，為近10年在市場首次被檢出的事件。

衛生局查察嘉義福利站，近2年都沒有進台糖安心豚「梅花肉片」產品。目前賣場無此產品。嘉義市全聯收到總公司通知，下架該批台糖安心豚「梅花肉片」問題產品。家樂福 (嘉義店/北門店)：無問題產品，也未獲台糖公司通知。

大潤發無問題產品，也未獲台糖公司通知。台糖蜜鄰垂楊店無問題產品，但有其他台糖「梅花肉片」。食藥署說，「西布特羅」屬農業部禁用藥物，台中市食安處已通知販售業者將該批肉品全數下架停止販售並回收，並將移請源頭製造商屏東縣及產品責任商台南市衛生局查處溯源，了解是否飼料出了問題。