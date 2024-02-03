台糖豬遭驗含瘦肉精…回溯嘉縣南靖豬場送驗 今晚出爐
台中市府抽驗年節肉品，驗出國產台糖安心豚冷凍梅花肉片含有不得檢出的瘦肉精「西布特羅」，檢出值為0.002ppm。中市衛生局表示，該肉品由台糖嘉義水上鄉南靖畜殖場飼養，運送至屏東縣信功實業屠宰加工。嘉縣府家畜所長林珮如表示，昨晚9點會同防檢署人員至南靖畜殖場抽血採樣送驗，最快今晚檢驗報告出爐。
台糖南靖畜牧場出產的豬肉被檢驗含微量瘦肉精，嘉義縣家畜疾病防治所昨天下午5點多接獲防檢署通知，晚間9點前完成採檢送化驗，同時對全場共5531隻豬移動管制，凍結交易。
嘉縣家畜所長林珮如表示，昨天下午5點多接獲防檢署通知，台糖南靖畜牧場出產的豬肉被檢驗含微量瘦體素，並會同該署人員至南靖畜殖場，晚間9點前完成抽血採樣送驗，全程台糖公司都有錄影紀錄。
林珮如指出，南靖畜牧場整場豬隻共5531頭全移動管制，今晚檢驗報告出爐前凍結買賣，人員共採血15頭豬、剃毛、採飼料，化驗結果最快今晚出爐，若檢驗結果陰性，就會去解除移動管制。
台糖公司嚴正聲明，強調台糖肉品歷年來都不曾被檢驗出藥物與瘦肉精殘留，也絕不可能使用瘦肉精養豬，將釐清是實驗室誤差、屠宰過程汙染，還是肉豬的問題。
目前除將相關產品下架外，肉品都有溯源機制，已全面配合衛生單位檢驗，包括豬隻毛髮、血液，都已經配合相關單位檢測。
台糖副總經理黃進良表示，依食安法規定，向衛生單位提出申請復驗，台糖豬肉是委託信功公司屠宰，有可能是屠宰時有交叉汙染情形，目前徹查中，由衛生單位調查釐清。
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