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沒戴口罩手套徒手抓鼠！高雄冷凍廠工人成漢他病毒首例

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
高雄前鎮區出現今年首例漢他病毒個案，衛生局啟動防治，在案主居住地及工作地進行漂白水消毒作業，加強環境清消。記者王勇超／翻攝
高雄前鎮區出現今年首例漢他病毒個案，衛生局啟動防治，在案主居住地及工作地進行漂白水消毒作業，加強環境清消。記者王勇超／翻攝

高雄前鎮區一名在冷凍廠工作的60多歲男性，上月16日起出現發燒頭痛、畏冷盜汗、疲倦全身無力、腹瀉、食慾不振、茶色小便等病狀，為今年首例漢他病毒症候群確定病例，同職場的兩人已採檢送驗，衛生局強調不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃「三不」措施，杜絕漢他病毒傳播。

高市衛生局調查，個案去年底在工作地曾以鼠籠捕鼠，當時未戴口罩，也沒戴手套就徒手抓鼠，研判可能因此遭感染，衛生局獲報後立即啟動緊急防治工作，在個案居住地及工作地各捕獲3隻錢鼠，目前案主經治療已康復出院，同職場的2名接觸者暫無症狀，採檢送驗中。

衛生局表示，漢他病毒症候群是因感染漢他病毒引起，主要透過帶有病毒的鼠類等囓齒類動物傳染，人類一旦吸入或接觸遭病毒汙染的空氣微粒、汙染物或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就可能感染。

病毒潛伏期約5至42天、平均約2周，主要症狀為持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐伴隨臉潮紅等，第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克，也可能急性腎衰竭。

高雄前鎮區出現今年首例漢他病毒個案，衛生局啟動防治，在案主居住地及工作地進行漂白水消毒作業，加強環境清消，現場捕獲錢鼠。記者王勇超／翻攝
高雄前鎮區出現今年首例漢他病毒個案，衛生局啟動防治，在案主居住地及工作地進行漂白水消毒作業，加強環境清消，現場捕獲錢鼠。記者王勇超／翻攝
高雄前鎮區出現今年首例漢他病毒個案，衛生局啟動防治，在案主居住地及工作地進行漂白水消毒作業，加強環境清消，現場捕獲錢鼠。記者王勇超／翻攝
高雄前鎮區出現今年首例漢他病毒個案，衛生局啟動防治，在案主居住地及工作地進行漂白水消毒作業，加強環境清消，現場捕獲錢鼠。記者王勇超／翻攝

漢他病毒 發燒 衛生局 頭痛 食慾

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