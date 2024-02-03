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焦慮世代-療癒篇／療癒書店 從閱讀中安頓身心

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
「好朋友書店」店長許嘉諾依自己的需求選書、辦活動，與客人情感交流，也療癒了自己。圖／許嘉諾提供
「好朋友書店」店長許嘉諾依自己的需求選書、辦活動，與客人情感交流，也療癒了自己。圖／許嘉諾提供

我們小時候以「長命百歲」作為祝壽語送給長輩，以為百歲是祝福。等到我們成為「長輩」，活在人人可能「長命百歲」的時代，發現百歲不僅不是祝福，還帶來許多焦慮。

「焦慮世代」系列報導將探討長壽社會裡的新焦慮，以及大家透過哪些方式來面對這些焦慮。

「為什麼我在這邊特別容易找到想看的書？」女人走進「好朋友書店」，她稍早逛了幾間大書店都買不到書，卻在進入這間只有六坪大、一百多本書的獨立書店後，立刻找到想看的書。她覺得有趣，因此轉頭問店長許嘉諾。

好朋友書店位於台北市文山區，關注孩子的教育、成人的心靈及老後的生活三個面向，成立於二○二二年七月，是連鎖書店陸續熄燈的時刻。

許嘉諾想了一下女人的好奇後表示，大型綜合書店書雖多，但是除非讀者很有目的地找書，否則很容易迷失在茫茫書海中，反而是每間獨立書店都有自己的核心訴求與選書方向，書雖少，主題卻聚焦，當讀者選擇進入一間獨立書店的同時，某個程度也為自己的品味和需求做過初步篩選。

在好朋友書店，最大的那面書牆，擺設的都是心理勵志、心靈成長的書籍。許嘉諾的選書反映了好朋友書店的追求，「那是我最想做的事情，認識自己、照顧自己、安頓身心。」

很多人不解，許嘉諾明明本業是童書編輯，卻開了一間安頓身心的書店。她解釋，人生於世會身兼許多身分，是伴侶、是兒子女兒、是父母、是婆婆或媳婦，大家總是忙於回應這些身分，但是後來她發現，唯有自己的內心安頓了、情緒疏通了，才有辦法和他人產生好的連結，扮演好這些角色。

書牆成為一種召喚，使得隱身樹叢的書店很容易被有需要的人看見，推門踏進去。

曾有個大男生，透過落地窗看見牆上陳列的書都是感興趣的而進到書店，跟許嘉諾聊起他年少時心裡的困頓，這幾年透過取得諮商師執照來回應，他說，這件事部分療癒了自己，但旅程還未結束，他依然在療癒自我的路上。

不久前一位五十幾位的女子進來，她長居美國，暫回台灣，她有先生、女兒、好的工作，所有「外在條件」都非常好，卻困於內在的荒蕪而不知如何訴說。許嘉諾和她聊起了幾年前相仿的感受，也交流了那時對她很有幫助的幾本書。

不久前，有個做哲學諮商的朋友對許嘉諾說：「嘉諾，妳有沒有發現，這間店是妳拼湊自己的過程。」她全身一陣電流竄過，想起一年多前成立書店時，自己生活經歷重大改變，許多事情幾乎得從零開始，她依自己的需求選書、辦活動，一點一滴更新自己、認識自己、療癒自己。而在療癒自我的同時，似乎也療癒了許多相似的靈魂。

療癒書單／4本好書 教你面對自己 提升能量

《脆弱的力量》布芮尼．布朗著，洪慧芳譯，馬可孛羅出版

本書強調「脆弱」是人的本質，是所有創造力和情感的核心，是人性最強大的力量。展現脆弱真實，真誠面對自己害怕的部分，反而會提升能量。

《當下的力量》艾克哈特．托勒著，梁永安譯，橡實文化出版  

壓力來自於你身在現在，心卻想要去到未來。本書透過問答形式，喚醒人類內在平安的力量。

《成為自由人》李惠貞著，維摩舍文教事業有限公司出版

作者以自身生命經驗為本，分享對「自由」的想像及行動。她認為，真正的自由是擁有選擇權，在做選擇之前，「認識自己」是必要的。

《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》比約恩．納提科．林德布勞、卡洛琳．班克勒、納維德．莫迪里著，郭騰堅譯，先覺出版

作者原本是經濟學家，功成名就之際開始質疑人生的意義，而後拋下一切到森林中修行十七年。在簡單規律的僧侶生活裡，「念頭」常常出來搗亂─這件事應該怎麼做、那件事應該怎麼想…，這些「應該」是造成現代人心理負擔的來源，唯有時時告訴自己「我可能錯了」，適時放下，才能幫助自己過得更平靜自在。

數位版看這裡

拒絕淪為詐團肥羊

療癒需求的最深處靈性的追求，關乎我們如何面對死亡、如何思考存在的意義，它會帶來更深刻的人生與更平靜的歲月。但靈性的追求和詐騙陷阱常常只有一線之隔，為何兩者這麼容易混淆？我們該如何避免在追求靈性時，成為詐騙集團或是邪教團體眼中肥羊？數位版為您細述。

熟齡焦慮／上網就能安太歲！中高齡焦慮掀療癒商機 追求靈性如何避免詐騙

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