機車騎乘安全／短褲、拖鞋、肉包鐵…國人低估騎車風險

台灣機車持有率高，不過學者觀察，台灣人對於騎機車的風險安全意識卻相當低。不但無照駕駛者不少，實際上路時，也沒有路口減速慢行、控制車速等安全駕駛習慣。

陽明交大榮譽退休教授張新立指出，很多機車騎士沒戴好安全帽，還常見穿短褲、夾腳拖就上路，一摔就非常嚴重。台灣考駕照只考騎乘技巧，未內化安全價值，想要安全回家，應該要全面落實。

張新立表示，我國車禍死亡案例中，機車大概占三分之二，受傷案例則高達四分之三，這麼高的數據，但台灣機車騎士對騎機車的風險概念卻很低。

張新立說，安全帽僅是被動保護，主動保護就是不要跌倒、不要發生事故。例如機車不要緊急煞車，不然容易跌倒，且要保持一定距離，才不會容易發生擦撞意外，這些都要正確學習。

張新立也提到，騎機車很容易摔倒，一摔就可能產生嚴重後果，台灣很多年輕人穿短褲、拖鞋、短袖騎機車，「肉包鐵」在路上高速騎乘，只要一摔上去，絕對都是嚴重傷害。

除了輕忽穿著外，張新立還觀察到，許多機車騎士在機車手把上裝防曬、保暖手套，其實容易影響操作性能。

消基會交通委員會召集人李克聰補充說，台灣的機車數量多，道路環境複雜，混合車流也多，在台灣騎機車本身就比較危險，選用的安全帽不只要合格，還要確實戴好，才能保護自己。張新立表示，曾在大學校門口觀察，有一半學生騎機車沒扣好安全帽帶，無法發揮保護效果。