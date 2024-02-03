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全台7成腦傷 由機車事故引起

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
國內有高達七成腦創傷患者是因機車事故引起，安全帽的品質和保護性能攸關機車族的生命安全。圖為示意圖，非新聞當事人。記者林澔一／攝影
國內有高達七成腦創傷患者是因機車事故引起，安全帽的品質和保護性能攸關機車族的生命安全。圖為示意圖，非新聞當事人。記者林澔一／攝影

民國八十六年起，騎機車需強制配戴安全帽，該制度讓台灣意外傷害死亡排序，從十大死因第三位一路下滑，歷經廿七個年頭，台北醫學大學腦神經研究中心發現，戴安全帽規定雖讓「重度腦傷」減少，但「輕度腦傷」卻明顯增加，後遺症恐長達廿年，且國人愛戴「西瓜皮」半罩式安全帽，或不愛扣上扣帶，都是增加腦傷的原因。

據統計，台灣平均每二人就有一人擁有一輛機車，機車密度極高，也讓台灣有著「機車王國」的名號，同時機車事故亦名列前茅，全台約有七成的腦傷患者，是機車事故引起。

台北醫學大學腦神經研究中心主任蔣永孝表示，任何頭部的撞擊都可能造成輕重不一的腦傷，避免腦傷的最佳預防方式即為「做好保護」，配戴安全帽雖強制入法，但機車族正確配戴安全帽的比率低。如喜歡戴半罩式安全帽，或因怕熱，戴安全帽卻不扣扣帶，又或是扣了但沒扣緊，當意外事故發生時，安全帽完全起不了作用。

蔣永孝表示，在強制配戴安全帽的制度下，重度腦傷致死案例減少，但由於整體機車車禍的盛行率仍高，輕度腦傷患者則不斷增加。

蔣永孝表示，別以為輕度腦傷的風險低，台北醫學大學十五年前與美國國家衛生研究院（ＮＨ）合作，經長年的調查發現，半數以上的輕度腦傷患者，在意外事故發生初期，有頭痛、頭暈、注意力無法集中、記憶力衰退、睡眠障礙與平衡問題等症狀。

當輕度腦傷發生六個月到二年內，約有一成五到二成的患者，持續有輕度腦傷初期症狀，甚至有些患者反映，後續開始出現認知、記憶力衰退的情形，曾有報告指出，症狀恐持續超過廿年，不只影響生活作息，還會降低工作表現。

蔣永孝表示，輕度腦創傷因症狀不明顯，有些患者因此忽略而未就醫，有些患者被送到急診室時，如果生命跡象穩定，且能正常談話，經影像學檢查未發現大腦出血跡象，會被判定腦部無損傷，但患者可能已出現輕度腦損傷，恐會留下長期後遺症，甚至增加失智機率。

安全帽是最佳的防護裝置，但如果能避免車禍，更能降低腦傷的發生，蔣永孝也提到，國內單車族眾多，法規卻沒有要求單車騎士佩戴安全帽，近年發現單車車禍也是造成腦損傷的原因之一，呼籲政府應強制規範。

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