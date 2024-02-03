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台糖豬爆瘦肉精 回溯豬場送驗

聯合報／ 本報記者／連線報導
台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精，已通知販售該批肉品的國防部台中福利站、全聯下架。圖／台中市政府提供
台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精，已通知販售該批肉品的國防部台中福利站、全聯下架。圖／台中市政府提供

台中市府抽驗年節肉品，一月十五日在國防部福利事業管理處所屬的台中福利站，驗出國產台糖安心豚冷凍梅花肉片含有不得檢出的瘦肉精「西布特羅」，檢出值為○點○○二ｐｐｍ。衛生局食安處說，這是近十年來首次查獲國產豬含瘦肉精，值得重視。

因違反食安法規定，除通知販售該批肉品的台中全聯和國防部台中福利站立即下架，另將對福利站開罰六萬至二億元不等。全案已移請源頭製造商所在的屏東縣，以及產品責任商台糖總公司所在的台南市衛生局處辦。

中市衛生局表示，該肉品有台灣優良農產品標章（ＣＡＳ）及農產品產銷履歷制度（ＴＡＰ）認證，由台糖嘉義水上鄉的南靖畜殖場飼養，運送至屏東縣信功實業屠宰加工，初步掌握在台中全聯和國防部台中福利站有售。

南市衛生局表示，目前正清查台糖廿多處銷售通路及供貨據點，並請業者全面回收下架、銷毀產品。

中市食安處人員表示，從拿到肉品到進實驗室，環境背景值幾乎不存在，加上○點○○一ｐｐｍ以上就可以偵測出來，也不存在檢驗誤差值。究竟是飼養過程、分切汙染，甚至是否有進口豬混充國產豬等疑點，有待進一步調查釐清。

據悉，該豬隻來源畜牧場位於嘉義縣，防檢署昨晚已派員前往畜牧場，針對豬隻調查抽血。農業部表示，已立即啟動回溯機制，到來源豬場進行移動管制，並採集檢體送驗，釐清可能原因。食藥署副署長林金富表示，問題產品目前流向不明，將持續追查，預計今天下午二時，對外說明最新調查的產品流向。

台糖強調，絕對不可能使用瘦肉精養豬，將釐清是實驗室誤差、屠宰過程汙染，還是肉豬的問題。台糖副總經理黃進良表示，將申請復驗，台糖豬肉是委託信功公司屠宰，有可能是屠宰時有交叉汙染情形，目前徹查中。

至於同批次下架數量及損失程度，台糖表示，目前還不清楚損失情形，將優先找出原因。

衛生局 豬肉

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