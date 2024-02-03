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健康你我他／九旬老爸當典範 激勵我游泳不輟

聯合報／ 文／山姆（北市大安）
作者爸爸游泳留影。圖／山姆提供
作者爸爸游泳留影。圖／山姆提供

我退休兩年多，去年八月重回泳池，原因是避暑。我原本晨走晚也走，但夜間依舊高溫，實在不利走路，因此興起游泳的念頭。社區的休閒中心有泳池，與其在家花錢吹冷氣，不如泡在清涼水中，可說是一舉兩得。

入秋後天氣漸涼，偶有寒流來襲，但低溫並沒有讓持續近半年的游泳中斷，因為每當心有猶豫時，我那即將邁入93歲高齡的老父，就成了激勵我繼續的動力。

原本爸媽和我住在同一社區，當初買預售屋就是看上有泳池。他遷入時剛滿60歲，養成每天晨泳習慣，即使22年前他們將房屋出租搬離社區，但因為對游泳念念不忘，所以新屋選在5分鐘車程處，就是為了能每天回來游泳。

老爸這一游就是30多年，也因為游泳的關係，身體雖偶有小毛病，但整體健康狀況比我還好。每當有人猜他應該80不到時，他總是笑著說：「老天保佑，游泳保佑。」

我今年64歲，效法老爸堅持游泳30年，是我今年新年健康的新祈願。

低溫 老爸

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