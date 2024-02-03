中部醫院搶才 菜鳥護理師上看57.6K

衛福部強化各醫院三班護病比，提供40億元專款，鼓勵護理留任。公、私醫院加薪向優秀護理人才招手。台中光田綜合醫院祭出全院加薪獎勵，針對急性病房護理人員調薪幅度從8%至18%，新手=@R護理師@=a href='/search/tagging/2/薪資' rel='薪資' data-rel='/2/108524' class='tag'>薪資44K至57.6K不等；衛福部豐原醫院新進護理師月薪上看55K；童綜合醫院臨床單位上千人，上個月已全面加薪1000元。

受新冠疫情影響，血汗護病比讓護理師人力流失，為留住資深護理師、吸引新人加入，光田總院長王乃弘表示，全面調高薪水，尤其一般急性病房護理人員，包含急診、精神科等，調薪幅度最高達18%。

院方表示，新手護理師加上基本輪班津貼、績效及考核獎金後，月薪最高上看57.6K，資深護理師薪資更高，其他各職類也有不同比例調薪規畫，新進藥師年薪（不含夜班）已近百萬元。

童綜合醫院上月替臨床單位1000多名員工加薪，每月加薪1000元；薪水「小確幸」讓護理師、藥劑師、檢驗師等人很有感。童醫院表示，健保補助款已全额發給護理人員，預計第二季研擬調整急重症單位薪資，增加薪資調整幅度。

衛福部豐原醫院指出，去年底至今已整體調薪17%，以新進護理師為例，不含夜班津貼，每月上看5.5萬元；而專科護理師（醫師助理）薪資更高。

醫院調薪「發紅包」，醫護認為，減輕工作負荷也有必要。資深護理師透露，為扛住疫情，成為壓垮資深護理師「最後一根稻草」，年輕護理師想準時下班，不願變成「服務業」面對家屬，護病關係緊張，也是醫護人力缺工原因。光田護理部主任于素珍說，院內推動智慧轉型，讓護理人員投入照顧病人，也能減輕工作負擔。