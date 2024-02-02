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台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精 農業部：原因尚待釐清

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台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精 農業部：原因尚待釐清

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台中市食品藥物安全處說，台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精。圖／台中市政府提供
台中市食品藥物安全處說，台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精。圖／台中市政府提供

台中市政府上月15日前往國防部福利試驗管理處所屬台中福利站，進行肉品動物用藥抽驗，檢驗出台糖的安心豚梅花肉片含有瘦肉精。對此，農業部表示，已立即啟動回溯機制，到來源豬場進行移動管制，並採集檢體送驗，進一步釐清可能原因。

對於台中市府在台鐵豬肉產品檢出西布特羅（Cimbuterol）0.002 ppm (一種乙型受體素，法規標準為不得檢出)，農業部表示，接獲通知立即啟動回溯機制，至來源豬場進行移動管制，並採集血清、毛髮及飼料等檢體送實驗室檢驗，釐清可能原因。

農業部說明，乙型受體素（β-agonists）自101年9月7日已公告為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列的藥品，也就是說，我國並未核准食用動物使用乙型受體素作為生長促進劑使用。

農業部表示，依據防檢署近5年監測國產豬隻結果顯示，每年檢驗豬血清與豬毛髮至少5900件以上，均未檢出乙型受體素。此外，衛生單位負責消費者端監測豬肉乙型受體素，過去5年國產豬肉也未檢出乙型受體素，

農業部說，本次豬肉產品檢出原因尚待進一步釐清。另就該產品涉及產銷履歷及優良農產品驗證部分，將依農產品生產及驗證管理法規定，採取相關措施及適當處置，如有違反法令情事，最重則進行終止驗證處理。

農業部重申，牧場業者必須使用合法動物用藥品，不得使用來歷不明及未經核准的動物用藥品，查獲違法者可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，1年內再犯者更可處250萬元以下罰鍰。

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