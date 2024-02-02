快訊

綠白隔空交鋒！民眾黨稱綠營各路人馬聯繫柯文哲 卓榮泰也在內

地牛翻身超有感！嘉南地區18:10發生規模4.6地震 雲嘉最大震度4級

特色美食專案稽查 2食材檢出禁用藥開罰共15萬

中央社／ 台北2日電

特色美食是不少人聚餐首選，食藥署今天公布206家餐廳稽查結果，其中有2家所使用的食材，被檢出依規定不得檢出的動物用藥，分別為結晶紫、乃卡巴精，共計開罰新台幣15萬元。

台灣飲食多元，各式特色風味料理大街小巷林立，衛生福利部食品藥物管理署聯合地方政府衛生局啟動特色美食餐廳稽查專案，針對相關餐飲業者稽查，查核食品業者登錄、產品責任險、環境及人員衛生等共計206家，同時抽驗254件食材及餐點，今天公布結果。

這次有2件食材檢驗結果不合格。食藥署副署長林金富說明，其中1件是基隆市邦彼諾公司所使用的冷凍白蝦，被檢出殺菌劑結晶紫4.7ppb，標準為不得檢出。

林金富表示，結晶紫依規定只能用在觀賞魚類，主要作用是避免黴菌感染，因對於人體恐有致癌性，未准用於食用水產品，已經移請來源廠商所在高雄市衛生局，依照違反食安法裁處12萬元罰鍰。

另1件則是高雄市泰實在-五甲店-泰味小館所使用的雞蛋，被檢出同樣不得檢出的乃卡巴精。林金富說，僅肉雞可以使用，因蛋雞每天下蛋，無法有停藥期，未准用於蛋雞，違規案件移請來源畜牧場所在嘉義縣政府，依據動物用藥品管理法處分3萬元。

根據食品工業發展研究所資料，乃卡巴精是常用驅蟲藥物，經動物試驗，並未發現有致癌、致畸胎及胚胎毒性，但高劑量可能導致腎臟內沉澱結晶，傷害腎臟；依衛福部公告「動物用藥殘留標準」規定，蛋品中不得檢出乃卡巴精。

腎臟 衛生局 食材

延伸閱讀

食藥署複合式稽查出爐 台南網美甜點店、高雄高檔超市全上榜挨罰

食藥署：大陸進口辣椒粉檢出「工業染料」和違規農藥

食藥署預告增修逾百項農藥殘留標準 4項和草莓相關

好市多排骨藏刀片 食藥署曝最新調查進度

相關新聞

地牛翻身超有感！嘉南地區18:10發生規模4.6地震 雲嘉最大震度4級

晚間嘉南地區發生有感地震。根據中央氣象局報告，今天傍晚6時10分，發生規模4.6地震，震央在嘉義太保市，雲林、嘉義最大震度...

再探10度低溫！除夕、初一全台恐都又濕又冷 最冷時間點在這時候

中央氣象署表示，明天仍受東北季風影響，天氣跟今天類似，周日白天溫度短暫回升，入夜後鋒面接近，下周一起就變天降溫，溫度逐日...

新冠疫情高峰帶動疫苗打氣登新高 JN.1保護力高達五成

本周類新冠疫情迎第五波高峰，疾管署發言人羅一鈞表示，本周前四天接種人數創下XBB開打以來新高。根據美國疾管局研究，成人接...

打造永續海洋！海保法草案列立院優先法案 海委會公布去年10大政績

海洋委員會今天在高雄軟體科學園區公布2023年「十大亮點政績」，主委管碧玲宣布海洋污染防治法全面施行、海洋保育法草案列入...

高端保護力不輸BNT、莫德納 羅一鈞：我國疫苗研究登美國CDC

高端疫苗爭議從開打至今從未間斷，疾管署針對真實世界疫苗保護效益，做統計分析，其研究近期也被國際學術接受刊登。疾管署發言人...

山櫻花、八重櫻盛開6到8成 春節來陽明山賞櫻

農曆春節將至，也是賞櫻花季，台北市陽明山花季於2月7日開幕，目前山櫻花、八重櫻已開約6到8成，預計維持到2月中旬，昭和櫻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。