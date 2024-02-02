再探10度低溫！除夕、初一全台恐都又濕又冷 最冷時間點在這時候

中央氣象署表示，明天仍受東北季風影響，天氣跟今天類似，周日白天溫度短暫回升，入夜後鋒面接近，下周一起就變天降溫，溫度逐日下降。下周三大陸冷氣團南下，最冷時間點在周五、周六，低溫可達10度左右，且受華南雲雨區影響，除夕、初一全台都是又濕又冷。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天受東北季風影響，天氣跟今天類似，北部、東半部雲量較多，桃園以北、東半部及恆春半島有雨，中南部地區溫暖，高溫可達30度。周日白天東北季風減弱，北台灣溫度回升26度，各地溫暖微熱，東半部及恆春半島有局部短暫雨。

黃恩鴻指出，下周日晚間至周一鋒面接近，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，白天高溫略降。周二鋒面通過、東北季風增強，北台灣整日偏涼，但水氣減少，剩北部、東半部有局部短暫雨、中部山區有零星雨。

他指出，下周三大陸冷氣團南下，一路影響至周四、周五，溫度逐日下降，預計周五、周六來到最低溫，北部約12、13度，中部13、14度、南部15至17度，北部局部地區也有10度左右低溫。此外，周三起華南雲雨區影響到，一路到周六全台都有雨，尤其北台灣降雨持續，中部以北、東半部有局部陣雨，南部有零星雨。

另外，他也說，下周一清晨西半部及馬祖有濃霧，提醒民眾留意。