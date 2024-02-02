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高市113年首例漢他病毒確診 研判於工作地遭感染

中央社／ 高雄2日電

=@R高雄市@=a href='/search/tagging/2/衛生局' rel='衛生局' data-rel='/2/148726' class='tag'>衛生局今天公布高雄市今年首例漢他病毒症候群確定病例，為前鎮區60多歲男性，研判可能於工作地點遭感染，目前已康復出院。

高雄市衛生局發布新聞稿表示，高雄市今年首例漢他病毒症候群病例，個案為前鎮區60多歲男性，從事冷凍廠工作，1月16日起出現發燒、頭痛、畏冷盜汗、疲倦全身無力、腹瀉、食慾不振、茶色小便等病狀，到診所就醫未緩解

個案1月18日到醫院就醫採檢通報，經2次採檢，今天經中央綜合檢驗結果研判確診，目前已康復出院。

經衛生局調查，個案居住地及工作地相距不遠，周邊多為冷凍工廠廠房。據個案表示，曾於去年年底在工作地以鼠籠捕鼠時，未戴手套徒手抓鼠及未戴口罩。衛生局研判個案可能於工作地點遭感染。

衛生局表示，個案同職場接觸者2人目前無症狀，已採檢送驗。衛生局也立即啟動緊急防治工作，針對個案居住地、工作地進行鼠跡調查、鼠籠監測、環境消毒及滅鼠工作，截至昨日，居住地及工作地各捕獲3隻錢鼠。

衛生局指出，漢他病毒症候群為感染漢他病毒引起，主要透過帶有病毒的鼠類等囓齒類動物傳染給人類，人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

潛伏期約5至42天，平均約2週，主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐伴隨臉潮紅等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

衛生局呼籲，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間，清理環境時，應注意個人防護措施使用。

如發現鼠類排泄物，應戴口罩、防水手套及打開門窗，並以漂白水1比10稀釋潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再清理，以降低感染風險。市集商場等營業場域也應落實漂白水環境消毒並將食物密封加蓋收妥。

衛生局 高雄市

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