新冠疫情高峰帶動疫苗打氣登新高 JN.1保護力高達五成

本周類新冠疫情迎第五波高峰，疾管署發言人羅一鈞表示，本周前四天接種人數創下XBB開打以來新高。根據美國疾管局研究，成人接種XBB新冠疫苗對JN.1輕症保護效益可達五成；目前JN.1已成主流病毒株，呼籲民眾儘速完成接種。另外，最後一批Novavax XBB疫苗16.5萬劑今日已全數配送至各縣市。

根據美國疾管局（CDC）2月1日發表最新研究指出，18歲以上成人接種XBB新冠疫苗可有效提升對抗JN.1之免疫保護力，對JN.1輕症保護效益可達五成（49%）。

羅一鈞說，本周預估是第五波新冠疫情高峰，因農曆春節將近，人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險仍高。再者，國內疫情已轉以JN.1為主流新冠病毒株，去年自新冠XBB疫苗開打後，本土個案及死亡個案中未曾接種新冠XBB疫苗者占98%以上。他提醒尚未接種疫苗民眾，儘速於農曆春節年前完成接種，強化對抗新冠JN.1保護力。

雖然近期天氣回暖，但民眾接種疫苗意願未減反升。羅一鈞表示，本周前4日（1月29日至2月1日）XBB新冠疫苗接種人次為13萬，打氣較上周同期增加三成，也創去年9月底開打以來同期新高。

XBB新冠疫苗迄今已累計接種158.4萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計142.7萬人次，Novavax XBB疫苗累計15.7萬人次。羅一鈞說，近日最後一批到貨的Novavax XBB疫苗16.5萬劑，已於今日全數配送至各縣市提供接種，而莫德納XBB疫苗供應無虞。目前莫德納庫存仍有459.2萬劑、Novavax則有31.5萬劑。