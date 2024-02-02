高端保護力不輸BNT、莫德納 羅一鈞：我國疫苗研究登美國CDC

高端疫苗爭議從開打至今從未間斷，疾管署針對真實世界疫苗保護效益，做統計分析，其研究近期也被國際學術接受刊登。疾管署發言人羅一鈞表示，mRNA（BNT與莫德納）及蛋白質次單元（高端）的保護效益，較腺病毒載體（AZ）疫苗具保護效益且持續時間較長。

因應新冠肺炎，我國在2021年3月開始新冠疫苗接種政策成效；疾管制署在2022年我國首度爆發Omicron大規模社區流行後，針對我國2300餘萬人、6000多萬劑疫苗接種紀錄，在去識別化後做大數據統計分析，以進行我國真實世界疫苗保護之效益比較。羅一鈞說，研究結果已在美國西雅圖「反轉錄病毒與伺機性感染國際研討會」學術發表外，近期亦經國際頂尖傳染病學術期刊通知接受刊登。

在疫苗劑數部分，羅一鈞說，接種3劑疫苗的中重症與死亡保護效益，較未接種或僅接種1、2劑者為高。另在，他說，研究發現mRNA（BNT與莫德納）及蛋白質次單元（高端）的保護效益，較腺病毒載體（AZ）疫苗具保護效益且持續時間較長。

此次研究為國際首度以真實世界大數據資料將mRNA、蛋白質次單元與腺病毒載體疫苗進行比較。羅一鈞說，BNT與高端疫苗在預防中重症的保護效益皆達9成以上，並證實mRNA與蛋白質次單元疫苗，對Omicron中重症與死亡具相似保護效益。

羅一鈞指出，2022年11月指揮中心記者會公開向國人說明分析結果後，即將送交學術專業審查；該研究成果除已於去年2月美國西雅圖「國際抗病毒協會（IAS-USA）」舉辦之第30屆反轉錄病毒與伺機性感染國際研討會進行學術發表外，也再去年12月28日經國際頂尖傳染病學術期刊通知論文接受。全文預計於今年刊登，並且美國疾管局已經將該研究放置於其網站內。