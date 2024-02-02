快訊

大掃除翻出3款骨董級紙鈔 眾人驚：看見房子頭期款了

鍾沛君曾坐「主播宮鬥搖滾區」 驚爆有人手腳不乾淨

中職／可裡可外！啦啦隊安芝儇不只身材火辣 原來還會做廚娘

桃機一航行李輸送帶上午塞車 10分鐘後就將故障排除

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
適逢寒假及農曆過年前夕，許多旅客出國旅遊，今天桃園機場出入境人數預報高達10萬多，在上午6時35分桃園機場第一航廈行李輸送系統有短暫「塞車」，機場公司表示狀況發生隨即在10分鐘後將問題排除，7時45分全部恢復正常運作，並未影響旅客報到作業。記者季相儒／攝影
適逢寒假及農曆過年前夕，許多旅客出國旅遊，今天桃園機場出入境人數預報高達10萬多，在上午6時35分桃園機場第一航廈行李輸送系統有短暫「塞車」，機場公司表示狀況發生隨即在10分鐘後將問題排除，7時45分全部恢復正常運作，並未影響旅客報到作業。記者季相儒／攝影

適逢寒假及農曆過年前夕，許多旅客出國旅遊，今天桃園機場出入境人數預報高達10萬多，在上午6時35分桃園機場第一航廈行李輸送系統有短暫「塞車」，機場公司表示狀況發生隨即在10分鐘後將問題排除，7時45分全部恢復正常運作，並未影響旅客報到作業。

今天上午桃園機場第一航廈行李輸送系統出現問題，根據桃園機場航班運量人次預報表，第一航廈今天上午6時至8時出境旅客約為3800人次，為出境尖峰時段，位於5號及6號櫃台的星宇航空共辦理6架次航班報到作業，行李數量2891件，在6時35分因一件包膜行李過大且未放置於行李籃內，因摩擦力較大導致輸送帶無法帶送，10分鐘後問題排除，後續行李亦陸續消化，7時45分全部恢復正常運作，並未影響旅客報到作業流程。

機場公司表示，出境尖峰時段，系統短時間內需運送大量行李，處理速度會稍微緩慢。機場公司會持續強化航空公司行李輸送教育訓練，以維護系統運作順暢。

機場公司提醒適逢寒假及農曆春節，機場公司表示第一航廈出境尖峰時段為5時至14時，二航廈出境尖峰時段為7時至9時、22時至23時，提醒旅客可提早3小時抵達機場。另外行動電源切勿置於託運行李中，亦可加快行李處理速度。

桃園機場

延伸閱讀

影／星宇航空開航北海道函館 搭配札幌航班可雙點進出

紅髮艾德本周末高雄開唱 機場超寵粉畫面曝光

影／台日機場入境事先確認今實施 受惠旅客大呼便利

桃機龍年疏運上看116萬人次 估出入境高峰有5天

相關新聞

高端保護力不輸BNT、莫德納 羅一鈞：我國疫苗研究登美國CDC

高端疫苗爭議從開打至今從未間斷，疾管署針對真實世界疫苗保護效益，做統計分析，其研究近期也被國際學術接受刊登。疾管署發言人...

山櫻花、八重櫻盛開6到8成 春節來陽明山賞櫻

農曆春節將至，也是賞櫻花季，台北市陽明山花季於2月7日開幕，目前山櫻花、八重櫻已開約6到8成，預計維持到2月中旬，昭和櫻...

中捷調整春節營運班距 尖峰時段7.5分鐘班距發車

台中捷運為服務返鄉、出遊民眾，調整春節連假期間班距。台中捷運公司表示，2月8日（小年夜）、2月11日（初二）至14日（初...

國1仁德、國3關廟交流道...台南警方公告春節易塞車熱點替代路線

春節期間國道1號仁德交流道、國道3號關廟交流道、台86線快速公路、台1線、台39線、台19甲線及市道182線等交通要道經...

桃機一航行李輸送帶上午塞車 10分鐘後就將故障排除

適逢寒假及農曆過年前夕，許多旅客出國旅遊，今天桃園機場出入境人數預報高達10萬多，在上午6時35分桃園機場第一航廈行李輸...

春節連假出國潮 為避免敗興 台灣虎航3小時前開放報到

下周迎春節連假，桃園國際機場預計客運量再創新高，台灣虎航表示，為了避免機場繁忙時段可能帶來的不便，台虎航班報到手續調整，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。