桃機一航行李輸送帶上午塞車 10分鐘後就將故障排除

適逢寒假及農曆過年前夕，許多旅客出國旅遊，今天桃園機場出入境人數預報高達10萬多，在上午6時35分桃園機場第一航廈行李輸送系統有短暫「塞車」，機場公司表示狀況發生隨即在10分鐘後將問題排除，7時45分全部恢復正常運作，並未影響旅客報到作業。

今天上午桃園機場第一航廈行李輸送系統出現問題，根據桃園機場航班運量人次預報表，第一航廈今天上午6時至8時出境旅客約為3800人次，為出境尖峰時段，位於5號及6號櫃台的星宇航空共辦理6架次航班報到作業，行李數量2891件，在6時35分因一件包膜行李過大且未放置於行李籃內，因摩擦力較大導致輸送帶無法帶送，10分鐘後問題排除，後續行李亦陸續消化，7時45分全部恢復正常運作，並未影響旅客報到作業流程。

機場公司表示，出境尖峰時段，系統短時間內需運送大量行李，處理速度會稍微緩慢。機場公司會持續強化航空公司行李輸送教育訓練，以維護系統運作順暢。

機場公司提醒適逢寒假及農曆春節，機場公司表示第一航廈出境尖峰時段為5時至14時，二航廈出境尖峰時段為7時至9時、22時至23時，提醒旅客可提早3小時抵達機場。另外行動電源切勿置於託運行李中，亦可加快行李處理速度。