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春節連假出國潮 為避免敗興 台灣虎航3小時前開放報到

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台虎航班春節期間自桃園機場出發的航班，航班起飛前3小時就開始接受辦理報到手續。本報資料照片
台虎航班春節期間自桃園機場出發的航班，航班起飛前3小時就開始接受辦理報到手續。本報資料照片

下周迎春節連假，桃園國際機場預計客運量再創新高，台灣虎航表示，為了避免機場繁忙時段可能帶來的不便，台虎航班報到手續調整，春節期間（2月8日起至2月14日）自桃園機場出發的航班，航班起飛前3小時就開始接受辦理報到手續，建議至少航班起飛前1小時完成報到手續。

自助報到、自助行李託運部分，台灣虎航臉書粉專表示，申請自動通關，可加速通關效率。建議可使用台虎官網自助報到，或使用桃園機場自助行李託運服務，智慧化操作輕鬆搞定，節省等候時間。

託運行李部分，台虎說，記得辦理行李託運時，切勿放置危險物品（行動電源、打火機等物品），避免無法通過X-RAY檢查。使安檢及證照查驗流程順利進行，保障旅遊安全。另外，提領行李時，務必要記得確認自己行李是否拿對。

此外，台虎表示，請遵守手提行李規定，每人可攜帶1件手提行李及1件隨身物品。手提行李小於54cm x 38cm x 23cm（包含輪子及手把等突出物），個人隨身物品，如手提包、電腦或免稅商品等，2件總重不超過10公斤。若超過限額，未事先託運者，將在登機口支付費用，每件1050元。

台灣虎航手提行李規定。圖／取自台灣虎航臉書粉專
台灣虎航手提行李規定。圖／取自台灣虎航臉書粉專
台虎航班春節期間自桃園機場出發的航班，航班起飛前3小時就開始接受辦理報到手續。圖／取自台灣虎航臉書粉專
台虎航班春節期間自桃園機場出發的航班，航班起飛前3小時就開始接受辦理報到手續。圖／取自台灣虎航臉書粉專
辦理行李託運時，切勿放置危險物品。圖／取自台灣虎航臉書粉專
辦理行李託運時，切勿放置危險物品。圖／取自台灣虎航臉書粉專

台灣虎航 春節 桃園機場

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