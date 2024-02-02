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缺完整標示...新北查紅包春聯不合格率近7成 未改善最高恐罰20萬

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市府近期隨機購買紅包袋、春聯、窗貼等35件春節應景商品，不合格率七成。記者張曼蘋／攝影
新北市府近期隨機購買紅包袋、春聯、窗貼等35件春節應景商品，不合格率七成。記者張曼蘋／攝影

農曆春節將至，新北市政府消費者保護官近期會同經發局，透過3種網路平台通路，隨機購買紅包袋、春聯、窗貼等35件春節應景商品，查核標示、品名等，其中有高達24件欠缺完整商品標示，不合格率近7成。經發局表示，逾期未改善將依「商品標示法」第17條規定，處2萬元至20萬元以下罰鍰。

消保官鍾佳儒表示，很多網路賣家以為政府管不到，就販售沒有標示清楚的商品，本次查出商品標示違法態樣，包括未標示商品名稱、進口、代理或經銷廠商名稱、地址及電話、製造或委製廠商名稱、原產地、主要成分或材料、適用年齡、使用方法或注意事項；或雖有標示，但未以正體中文標示製造或委製廠商名稱及地址。

鍾佳儒表示，實體通路查核容易，稽查人員可直接到實體店面查，而網路較難索取，只能用「秘密客」方式購樣買回來調查，為避免網路業者採取僥倖心理，這次購樣35件商品，分別在3個網路平台販賣，包括紅包袋窗貼等，不合格者一半在新北轄內、一半在外縣市。

經發局商業發展科長陳漫瑄表示，往年較多查春聯等商品，但先前因為疫情關係，網路購物型態成為大宗，業者多改網路販售，因此今年也抽查紅包袋，不合格率高達七成，將針對商品位於轄內業者限期改正，逾期未改善將依「商品標示法」第17條規定，處2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱，至於外縣市業者將函請外縣市政府輔導業者限期改正。

消保官呼籲，廠商應落實商品標示正確性，不能因為紅包袋價格不貴就忽略消費者權益，提醒民眾選購相關春節應景商品時，應慎選具完整標示商品，要買有「身分證」的商品，以確保消費權益。

農曆春節將至，新北市政府消費者保護官近期會同經發局，透過3種網路平台通路，隨機購買紅包袋、春聯、窗貼等35件春節應景商品，不合格率七成。記者張曼蘋／攝影
農曆春節將至，新北市政府消費者保護官近期會同經發局，透過3種網路平台通路，隨機購買紅包袋、春聯、窗貼等35件春節應景商品，不合格率七成。記者張曼蘋／攝影
新北市府近期隨機購買紅包袋、春聯、窗貼等35件春節應景商品，不合格率七成。記者張曼蘋／攝影
新北市府近期隨機購買紅包袋、春聯、窗貼等35件春節應景商品，不合格率七成。記者張曼蘋／攝影
新北市府這次購樣35件商品，分別在3個網路平台販賣，包括紅包袋窗貼等，不合格者一半在新北轄內、一半在外縣市。記者張曼蘋／攝影
新北市府這次購樣35件商品，分別在3個網路平台販賣，包括紅包袋窗貼等，不合格者一半在新北轄內、一半在外縣市。記者張曼蘋／攝影

春聯 紅包

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