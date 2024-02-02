西洋情人節將至 新北雙人行橋化身情人橋

西洋情人節將至，新北市高灘處今年以情人節元素為設計發想，將大漢溪的新月橋及二重疏洪道辰光橋裝飾成浪漫情人橋，即將於2月8日起連展36天，溪王民眾前往感受浪漫佳節。

新北河濱公園跨河景觀橋今年以情人節為主題，設置的光雕呈現七彩變換、耀眼奪目，三重的辰光橋化身為星光織就情人橋，橋上點點藍色光芒如同星辰閃耀，營造出夢幻的氛圍，漫步穿越星座光廊，頂端設置12星座星象圖如星光之旅。

新月橋橋上步道打造綿延光廊，穿越愛心型光廊猶如乘坐著天使之翼懸浮在橋上，讓情人們在此刻創造愛的榮耀。橋中央天空步道兩端，以情侶元素承載戀人之間的愛情，帶著祝福引領橋上的情人們走向更幸福的未來。