快訊

「立法院長罷免」登熱搜！現行法律規定曝 韓國瑜年薪成焦點

父母太有「夫妻相」！女兒好奇驗DNA 結果揭曉崩潰

MLB／卡洛爾4年前與媽媽被困停車場 響尾蛇派奪冠英雄來救援

西洋情人節將至 新北雙人行橋化身情人橋

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新月橋兔子裝置藝術在光雕的點綴下顯得更加耀眼。圖／新北市高灘處提供
新月橋兔子裝置藝術在光雕的點綴下顯得更加耀眼。圖／新北市高灘處提供

西洋情人節將至，新北市高灘處今年以情人節元素為設計發想，將大漢溪的新月橋及二重疏洪道辰光橋裝飾成浪漫情人橋，即將於2月8日起連展36天，溪王民眾前往感受浪漫佳節。

新北河濱公園跨河景觀橋今年以情人節為主題，設置的光雕呈現七彩變換、耀眼奪目，三重的辰光橋化身為星光織就情人橋，橋上點點藍色光芒如同星辰閃耀，營造出夢幻的氛圍，漫步穿越星座光廊，頂端設置12星座星象圖如星光之旅。

新月橋橋上步道打造綿延光廊，穿越愛心型光廊猶如乘坐著天使之翼懸浮在橋上，讓情人們在此刻創造愛的榮耀。橋中央天空步道兩端，以情侶元素承載戀人之間的愛情，帶著祝福引領橋上的情人們走向更幸福的未來。

高灘處長張修銘表示，新北河濱情人節光雕展自2月8日展至3月14日，每日亮燈時間為晚上5點半至10點，展期橫跨春節、元宵節、西洋情人節及白色情人節，河濱公園夜間感受幸福光雕秀，度過充實愉快假期。

新月橋愛心型的光廊為浪漫的夜晚注入一絲奇幻與溫馨。圖／新北市高灘處提供
新月橋愛心型的光廊為浪漫的夜晚注入一絲奇幻與溫馨。圖／新北市高灘處提供
辰光橋布滿彩色星星燈，彷彿星光灑落在整座橋上。圖／新北市高灘處提供
辰光橋布滿彩色星星燈，彷彿星光灑落在整座橋上。圖／新北市高灘處提供

星座 白色情人節

延伸閱讀

台北三層崎花海 宜蘭橋化身祥龍

新北春節安全維護工作今晚啟動 市長侯友宜赴警局慰問

格雷的五十道陰影」女星給驚喜 化身超級英雄女飆仔

新北「吉龍舞春」受歡迎 汐止公所開放民眾索取

相關新聞

未來1周天氣數變 氣象署：冷氣團下周三襲台 除夕到初一最濕冷

未來一周台灣附近天氣系統變化相當快速，中央氣象署預報員謝佩芸表示，尤其北台灣氣溫起伏非常明顯，且陰晴交替頻繁，一天或一天...

系統卡住！ 300多間郵局今上午儲匯交易緩慢 公司回應了

農曆春節將至，今卻傳出300多間郵局系統「卡住」，影響作業。中華郵政公司表示，今天上午有300多個支局儲匯窗口出現交易緩...

PTT變老人論壇？人肉民調曝光年齡層 「高中生玩會被當異類」

用批踢踢（PTT）的網友，真的比用TikTok「抖音」、IG的年齡還大嗎？一項民調曝光了結果。

AI鍍金／有生意卻無人力可用 善用數位科技改善缺工問題

「缺」，獲選為台灣2023年代表字，反映各行業在大缺工時代下的苦。無論旅館、餐飲、客運、物流業，都在這波缺工洪流中，希望擺脫有生意卻無人可接的困境，最近有一份研究報告，提供AI與數位科技浪潮下，改善餐廳等缺工的新方法，鼓舞業者從數位科技端找答案，這些與數位科技共舞的工具與方式，能成為缺工業者抓到浮木、成功轉型契機嗎？

春節連假「東部限定」 民眾搭、轉、租車都有好康

春節7天連假到來，因應返鄉及出遊人潮，公路局台東監理站推出「東部限定」連假搭客運享優惠加碼及在地有腳租車優惠等措施；另協...

西洋情人節將至 新北雙人行橋化身情人橋

西洋情人節將至，新北市高灘處今年以情人節元素為設計發想，將大漢溪的新月橋及二重疏洪道辰光橋裝飾成浪漫情人橋，即將於2月8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。