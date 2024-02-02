未來1周天氣數變 氣象署：冷氣團下周三襲台 除夕到初一最濕冷

未來一周台灣附近天氣系統變化相當快速，中央氣象署預報員謝佩芸表示，尤其北台灣氣溫起伏非常明顯，且陰晴交替頻繁，一天或一天半就有變化。

她說，預計影響台灣的天氣系統有兩波，第一波是周日下半天到下周一，有鋒面通過，降雨狀況會比較廣泛；下周三開始，受到冷氣團和華南雲雨區的影響，到過年前這段期間預計會有比較濕冷的時期。

隨著東北季風逐漸南下，今天北台灣的溫度明顯下降。氣溫趨勢部分，謝佩芸表示，昨天各地溫暖，今天開始受到東北季風影響，明天溫度還是會涼一點，不過很快地東北季風就離開，到周日預計各地變得溫暖，尤其北部溫度會上升。但是從周日下半天開始，由於台灣北方的鋒面逐漸接近，會帶來一些雲，甚至有降雨的狀況。

謝佩芸表示，下周一受到鋒面影響，氣溫開始明顯下降，下周二鋒面後隨之東北季風影響，因此下周一、周二北台灣溫度有明顯下降趨勢。

下周三開始隨著大陸冷氣團逐漸南下，下周三至周四北部氣溫會持續下降，中南部地區下周四小年夜溫度也會開始明顯下降。謝佩芸表示，預計這波降溫從小年夜到下周六初一，且整體感受持續偏冷。預期這波冷空氣最冷時間落在下周五除夕到初一前後，這段降溫過程因為水氣比較多，感受上比較濕冷。

降雨部分，謝佩芸表示，未來一周天氣變化非常頻繁，今天到明天白天受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區、恆春半島會有降雨。明天晚上到周日上半天隨著東北季風減弱，北台灣降雨緩和，東半部有些零星降雨，預計明天下半天到周日上半天是未來一段期間天氣稍微穩定一點的時期。

謝佩芸說，周日下半天開始隨著鋒面逐漸接近台灣，且鋒面帶來的雲雨也比較明顯，周日晚間開始中部以北地區降雨機率提高。這波鋒面可能會有陣雨現象，提醒馬祖地區民眾在鋒面通過前後，可能降雨的雨勢可能有短暫明顯的趨勢。

謝佩芸表示，下周一鋒面通過之後，下周二東北季風影響，北部、東半部短暫雨，中南部多雲。下周三開始華南雲雨區帶來的水氣多，下周三到周四中部以北、東半部地區容易降雨，尤其北台灣降雨時間長，南部也有零星短暫雨，天氣上會逐漸有濕冷感受。明天至下周一晨西半部、馬祖注意霧或低雲影響能見度。 未來一周台灣附近天氣系統變化相當快速，尤其北台灣氣溫起伏非常明顯，且陰晴交替頻繁，一天或一天半就有變化。本報資料照片

一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供