高雄小黃春節加成50元 交通局：依跳表金額付車資即可

農曆春節即將到來，高雄市政府交通局今天公布，依往例今年高雄市計程車春節加成2月5日至14日共10天，除原日、夜間運價（夜間23時至凌晨6時加2成）計費外，每趟次再加收50元，由於計費表納有春節加成功能，民眾依跳表金額支付車資，不需再額外加付50元。

交通局說，為體恤計程車司機春節期間持續提供服務的辛勞，高雄市春節期間計程車運價加成實施期間為2月5日凌晨零時至2月14日夜間12時止，共計10日。

交通局說，民眾搭乘計程車下車前，可向司機索取乘車證明，保障自身安全及權益，如有遇見司機用喊價方式而未依跳表收費，可記下所搭乘的時間、地點及車號、司機姓名等向交通局申訴（檢舉電話：07-2226816），一旦查證屬實，將依公路法第77條規定，裁處9000元至9萬元罰鍰。

交通局已製作春節期間運價加成貼紙，免費贈送高雄市計程車相關公（工、協）會及合作社等協助發送司機張貼，藉此擴大宣導春節運價加成相關資訊。