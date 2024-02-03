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想當白雪公主不是夢！網議TOP 10美白食物清單讓妳吃出白皙美肌

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
想當白雪公主不是夢！網議TOP 10美白食物清單讓妳吃出白皙美肌 圖片來源/Pixabay
想當白雪公主不是夢！網議TOP 10美白食物清單讓妳吃出白皙美肌 圖片來源/Pixabay


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「美白食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的美白食物排行。

俗話說一白遮三醜，不少人都追求白皙的肌膚，除了做好防曬和使用美白保養品外，飲食也是重要的影響因素。有些食物含有豐富的維生素、礦物質、抗氧化劑等成分，可以幫助抑制黑色素的生成，減少色斑和曬傷的形成，提升皮膚的光澤和彈性，而網友們熱議的美白食物有哪些呢？

美白聖品「薏仁」能趕走浮腫濕氣讓皮膚白皙又透亮 「檸檬」富含維他命C美白效果超有感

▲ 網友熱議TOP10美白食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP10美白食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「美白食物」相關的話題討論，可以發現「薏仁」是大家公認的美白聖品，其含有豐富的維生素B群、維生素E和菸鹼素等，醫師透露薏仁能有美白功效的秘密在於它可以「淡滲利濕」，促進身體排出多餘水分，趕走讓人浮腫的濕氣，皮膚就不會看起來腫脹暗沉。

「當肌膚潤澤飽滿、滋潤細膩時，看起來便呈現瑩白透亮的色澤，水光豐盈的質地，還原美顏氣色」，也因為薏仁強大的美白功效，市面上也開始出現薏仁錠等保健品來加強美白效果，不過，醫師也提醒若是想要除濕美白，就要選擇「屬於『薏苡仁』的紅薏仁或白薏仁」，而非選擇沒有利水消腫功用，屬於「大麥仁」的小薏仁、珍珠薏仁等。

提到美白，相信不少人都會聯想到維他命C，它除了可以幫助皮膚抗氧化之外，還能活化細胞、抑制黑色素生成，進而達到淡斑、改善膚色不均和促進膠原蛋白生成的目的，可謂好處多多，而「檸檬」、「草莓」、「奇異果」和「小黃瓜」等都是富含維他命C的好食材。

其中又以檸檬呼聲最高，網友紛紛留言「媽媽說我喝檸檬汁變白」、「我家有親戚是種檸檬，幾乎每天喝檸檬水，那些阿姨、阿伯皮膚都很好」，覺得檸檬不僅美白效果顯著，還能夠做成檸檬汁方便攜帶與食用，當作搭配正餐的飲品也很適合；此外，營養師也補充說明在食用小黃瓜時，建議採生食的方式，可以獲取更多營養素。

最後，「番茄」和「胡蘿蔔」也是備受熱議的美白食物，番茄除了內含維他命C和能夠降低曬傷機率的茄紅素之外，它和胡蘿蔔都含有β-胡蘿蔔素，同樣有助於皮膚抗氧化、細胞代謝和減低黑色素形成，還可以讓皮膚變得透亮，但要特別叮囑大家胡蘿蔔別攝取過量，否則很有可能「會導致皮膚暫時變成黃橙色」，造成反效果。

你正在美白的道路上努力嗎？你有吃過以上的美白食物嗎？美白不是一件能立即見效的事，需要經過時間的累積與努力，在透過飲食調理身體之外，同時也要做好外在防曬的基礎，雙管齊下，才是根本之道，平時也要注意飲食均衡和規律的生活作息，保持身體健康，自然就能擁有好皮膚！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「美白食物」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2024/01/11，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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