周日立春漸變天 賈新興：小年夜至除夕濕冷 初三才好轉

周日是24節氣的立春，下周四迎來春節連假，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，小年夜至除夕偏濕冷，初三漸轉乾回溫。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

今天東北季風稍增強，北部、東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其他地區及金門、澎湖為多雲到晴。

賈新興表示，明天清晨北海岸至基隆一帶仍有零星短暫雨，午後局部山區轉多雲。周日宜花東多雲，傍晚至下周一中午前，受鋒面通過影響，嘉義以北有局部短暫雨，宜花東有零星短暫雨。

賈新興說，下周二東北季風增強，下周二至下周三北海岸、基隆至東北角及宜花有零星短暫雨。深夜至下周四受鋒面通過及大陸冷氣團影響，各地有局部短暫雨。下周五除夕中午前彰化以北、屏東及宜花東仍有局部短暫雨。下周六初一花東仍有零星短暫雨，11日初二雲林以北及宜花東仍有局部短暫雨。

他表示，短期氣候資料顯示，12日初三漸轉乾回溫，農曆年後漸轉暖，２月下旬轉偏濕。